Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
|23 Mayıs 2020 10:34
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İstanbul'da, Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2 Nisan 2019 günü bir ihbar yapıldı. İhbarda;
"Fatih'te bir lisede görsel sanatlar öğretmeni Muharrem V.'nin e-okul şifresi ile okulun 12-G sınıfı öğrencilerinden Buse G.'ye ait notların değiştirildiği"bildirildi.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre incelemede, Buse G.'nin ders notlarının çeşitli dönemlerde 'Muharrem V.' kullanıcısı tarafından değiştirildiği, bunun tesadüfi bir durum olmadığı, kısmen ihmal varsa dahi kasıtlı bir durum olduğu belirlendi. İfadesi alınan Muharrem V.
"O dönemde kendi telefonumda internet yoktu. Buse G. isimli öğrencim 'Benim internetim var hocam' diyerek kullanabileceğimi söyledi. Ben de telefonundan sınıfların notlarını girdim ve sistemden çıkış yaptım. Ancak öğrencinin telefonuna şifremi kayıt edecek şekilde ayarlamış olduğunu düşünüyorum"dedi.
Savcılık, Muharrem V. hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan dava açtı. İddianamede, öğretmenin öğrencinin telefonunda not girişi yapması, şifrenin öğrencinin eline geçmesine sebep olmasının ihmalkar bir davranış olduğu belirtildi. Bu şekilde öğrencinin mezun olmasının ihmali aşan kasti bir davranış olduğu, okul şifresini vererek notlarının değiştirilmesine neden olduğu anlatıldı.
Öğretmen Muharrem V.'nin iki yıla kadar hapsi istendi.
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