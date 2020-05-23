Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
Serdar Tuncer'in moderatörlüğünü yaptığı, Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ramazan boyunca canlı olarak yayınlanan Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POMEM alımındaki yedek adayların ek kontenjan beklentisi ve yeni Polis alımları ile ilgili konuştu.
|23 Mayıs 2020 10:36
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda sorulan ve alım süreci tamamlanan 26.dönem POMEM için, yedek adayların sosyal medya üzerinden talep ettiği 3 bin kişiyle beraber kontenjanın arttırılarak 10 bin olma durumuna cevaben, benim böyle bir hakkım yok, sınavın hukukiliği sakata girer cevabını verdi.
Yeni alımların olacağını da belirten Soylu, yeni alımda yedeklere öncelik haklarının bulunmadığını belirtti.
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