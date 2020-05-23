Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten ihraç edildi
|23 Mayıs 2020 11:30
|Yazdır
Bilirkişilik Bölge Kurullarının 2017'nin ocak ayından bugüne kadar yaptığı inceleme ve denetimlerle terör örgütleriyle irtibat, iltisak nedeniyle 1458, bilirkişilik temel ve etik ilkelerine aykırı davranış gerekçesiyle de 381 bilirkişi, sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarıldı.
AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bilirkişilik Kanunu'nun 2016'nın Kasım ayında TBMM'de yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından bilirkişilikte yeni dönem başladı.
Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşmasına, yargılamada etkin, verimli bir kurum haline gelmesine yönelik düzenlemeler ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde 2017'nin ocak ayından bugüne kadar 15 Bilirkişilik Bölge Kurulu faaliyete geçirildi.
Bölge Kurulları, kanun hükmü kapsamında yaklaşık 2,5 yılda adli ve idari yargıda çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda görüşüne başvurulan bilirkişilerle ilgili şikayet üzerine veya resen denetim ve inceleme yaptı.
Yapılan incelemelerle denetimler sonucunda terör örgütleriyle irtibatı veya iltisakı tespit edilen 1458 bilirkişinin sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarılması kararlaştırıldı.
Ayrıca Bölge Kurullarınca, bilirkişilik temel ve etik ilkelerine aykırı tutum, davranış gerekçesiyle 381 bilirkişi, sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarıldı, 543 bilirkişi hakkında uyarma, 623 bilirkişi hakkında ise geçici olarak bilirkişilikten yasaklanma kararı verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Biz Bize Yeteriz Kampanyasına destek 2 milyarı geçti
23 Mayıs 2020 10:47
|YHT seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı
23 Mayıs 2020 10:18
|Basın İlan Kurumu'ndan 'müeyyide' açıklaması
23 Mayıs 2020 10:12
|Sağlık personelinin Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik düzenleme
23 Mayıs 2020 09:36
|Emniyet yeraltı dünyasını dijital takip ediyor
23 Mayıs 2020 09:05
|Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan genç cezadan kurtulamadı
23 Mayıs 2020 08:55
|Pazar girişlerine turnike sistemi
23 Mayıs 2020 07:25
|Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
23 Mayıs 2020 02:04
|81 İlde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
23 Mayıs 2020 00:05
|Bolu'da yaylalara gidiş serbest bırakıldı
22 Mayıs 2020 23:59