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Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Suudi Arabistan'da kalan 196 işçiden İsmail Kam'ın (46) çocukları Gamze (14), Emrehan (10) ve Furkan (6), kayda aldıkları video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurda getirilen İsmail Kam'ın da aralarında olduğu işçilerin ailelerine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.
 24 Mayıs 2020 15:39
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Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Gamze, Emrehan ve Furkan Kam kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Suudi Arabistan'da kalan babaları İsmail Kam için, çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Üç kardeş kayda aldıkları görüntülerde, "Sayın Cumhurbaşkanım, benim babam 200 kişilik grup ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine çalışmak gittiler ve bu virüs sebebiyle her yerde olduğu gibi onların da işleri durdu. Bir aydır belki de daha fazla süredir çalışmıyorlar ve ülkemize gelmek istiyorlar ama her ne kadar uğraşsalar da gelemiyorlar. Cidde Başkonsolosluğu'na her ne kadar müracaat etseler de bir türlü sonuç alamadılar. Firmanın devlete olan borçları nedeniyle babam ve arkadaşları orada resmen rehin gibi tutuluyorlar. Konsolosluk ve firma iş birliği yaparak babam ve arkadaşlarını hiçe sayıyorlar, görmezden geliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizleri bayramda babalarımıza, babalarımızı da bize kavuşturun" çağrısında bulundu. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da kalan 196 işçi için harekete geçti. Konsolosluklarla görüşen bakanlık, işçiler için ülkeye uçak gönderdi. İşçileri alan uçaklar, dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa ve İstanbul Havalimanı'na indi. Burada sağlık kontrollerinden geçirilen işçiler, daha sonra otobüslerle memleketlerine gönderildi.

ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Yaklaşık 2 aydır babalarını göremeyen Gamze, Emrehan ve Furkan Kam kardeşler, babaları İsmail Kam'a kavuştu. Heyecanla bekleyen üç kardeş, babalarına kavuşmaları sırasında duygusal anlar yaşadı. Sokağın başında babalarını gören çocuklar, koşarak ona sarıldı, ardından ise evde özlem giderdi.

'BAYRAMI BABAMIZLA GEÇİRECEĞİZ'

Babasına kavuşmanın duyduğu mutluluğu yaşayan Gamze Kam, "Yaklaşık iki ay süren bu zorlu süreç sona erdi. Babam gelmeden önce çok endişe ediyorduk. Sonunda bu endişelerimiz geçti. Şu an çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bayramı babamızla geçireceğiz. Babamızın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgilenen tüm devlet büyüklerimize, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BEN BABAMA, BABAM DA BANA KAVUŞTU'

Emrekan Kam ise, "Çektiğimiz video ile sesimizi duyurabildik sanırım. Yetkililer olaya el attılar. Biz biliyorduk ki, üst birimler olaya el atarlarsa babamların geleceğini. Bu yüzden paylaştık videoyu. Onlar da sağ olsun sesimizi duydular ve harekete geçtiler. Ben babama, babam da bana kavuştu. Ben şu anda çok mutluyum. Beni babama kavuşturmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HEDİYE BABAMIN GETİRİLMESİ'

Doğum gününü babasıyla kutlamayı hayal ettiğini ancak bu hayalini geç de olsa şimdi gerçekleştireceğini ifade eden Furkan Kam, "12 Mayıs benim doğum günümdü. Doğum günümü babamla kutlamak istiyordum ama olmadı. Babamla birlikte çok mutluyum. Babamla birlikte doğum günümü geçiremesem de bayramı birlikte geçiriyoruz. Bana en büyük hediye babamın buraya getirilmesi" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMA, AİLEME KAVUŞTUM'

Çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşayan İsmail Kam da, "Yaklaşık 50 gündür mağduriyet yaşadık. Biz orada belli bir sıkıntılı süreçten geçtik. Bize koronavirüs salgını nedeniyle isteyenler ülkesine dönebilir denildi. Biz ülkemize gelmek istedik ama oradaki şirket bizi göndermek istemedi. Maaşlarımızı vermedi. Biz çok zor durumlar yaşadık. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat üzerine Türkiye'ye geldik. Çok mutluyum. Şu anda geldik. Çocuklarıma, aileme kavuştum. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.
DHA
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