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YKS'de son viraj

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 23 gün kaldı, uzmanlar uyardı: "Her gün deneme çözün. Stratejik ilerleyin. Daha kolay ve hızlı bir sürede geliştireceğiniz konu veya soru tipini öne alın"
 04 Haziran 2020 08:30
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YKS'de son viraj

Binlerce adayın üniversiteli olmak için ter dökeceği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran'da yapılacak. Bu yıl farklı olarak sınava hazırlıkta hissedilen kaygıya bir de koronavirüs nedeniyle adayların çalışmalarını alışık olmadıkları ev ortamında, internet üzerinden sürdürme stresi eklendi. Bu süreçte psikolojik dayanıklılığı artırmak ve ders çalışma düzenini sağlamak için birçok yöntem bulunduğunu söyleyen Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta, YKS adaylarına şu önerilerde bulundu:

Konu eksiklerinizi 15 gün içinde tamamlayacak şekilde bir plan oluşturun. Tamamladığınız konulara ilişkin tüm soru tiplerine hakim olmanız için kaynak taraması yapın. Bu dönemde ağırlık verdiğiniz çalışmaların YKS'de size kazandıracağı artı netleri hatırlayın.

Her günü deneme çözerek değerlendirin. Hafta içi belirli günlerde derslerin ayrı ayrı denemelerini, belirli günlerde ise TYT ve AYT denemesi çözün. Hafta sonları ise mutlaka TYT ve AYT denemesi çözün.

Bazı konuların bazı soru tiplerinde sıklıkla yanlışa gittiğinizi fark ettiyseniz, bu soruları bir yere not edin ve her gün çözümüne bakın. Sıklıkla unuttuğunuz bilgileri her gün göreceğiniz yerlere asın.

Stratejik ilerleyin. Daha kolay ve hızlı bir sürede geliştireceğiniz konu veya soru tipini öne alın. Bu sırada sınavda sorulma sıklığına da dikkat edin.

Tüm denemelerinizde gerçek sınav koşullarını yaratın. Kurşun kalemle çözün ve müzik, telefon vb. alışkanlıklarınızdan uzakta olun. Hasta hissettiğinizde de kendinizi zorlayın. Deneme sınavlarındaki hatalarınızın öğrenmeye dönüşmesi için bir fırsat olduğunu hatırlayın. Bunu test etmek için de hatalı sorularınızı belirli bir zaman geçtikten sonra yeniden çözün.

Günlük 6-8 saatlik uyku düzeninizi sürdürün ve beslenme alışkanlıklarınızın aynı kalmasına dikkat edin.

SON HAFTA

Son hafta da ders çalışmaya devam edin. Deneme sınavı çözme sıklığınızı arttırın.

Tüm derslerin geçmiş 10 yıl sorularını ve MEB kazanım testlerini çözdüğünüzden emin olun.

Sınava gireceğiniz okulu görün, mümkünse sınıfınıza ve sıranıza bakın.

Sınav stratejinizi netleştirin.

Kendinizi motive edin.

Beslenme ve uyku düzeninize dikkat edin.

BAŞVURULAR IÇIN EK SÜRE

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'yla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aygün, "YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran (bugün) 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

LGS'DE 4. DESTEK PAKETİ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için bin 280 sorudan oluşan haziran ayı soru destek paketi yayımlandı. Daha önce yayımlanan 3 destek paketi ile birlikte bu yıl sınava hazırlanan öğrenciler için toplam 3 bin 796 soru kullanıma sunulmuş oldu.

Ceyda Karaaslan
Sabah
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