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TSK sınırdan 40 km içeride

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 20 ila 40 kilometre ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı. Haftanin sınırlarında 10'u aşkın stratejik tepede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor.
 30 Haziran 2020 07:49
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TSK sınırdan 40 km içeride

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı "Pençe Kaplan Operasyonu"nda 13. gün geride kaldı. TSK'nın Haftanin'e yönelik karadan sürdürdüğü harekat, F-16'lar ve taarruz helikopteri Atak'larla destekleniyor. Komandolar, tamamı dağlar ve yüksek tepelerle çevrili arazisi ile bilinen Haftanin'de adım adım ilerliyor. Tank, obüs ve ağır silah atışları ile hedefler vurulmaya devam ediyor. Örgütün saldırı gruplarını etkisiz hale getirmek için de belirlenen hedeflere F-16'lar tarafından nokta atışlar yapılıyor. Etkili hava saldırıları sonrası Kobra ve Atak helikopterleri devreye girerek sahada ilerlemeye çalışan komandolara alan açıyor.

10'dan fazla stratejik tepe

Harekatın geniş alana yayılması nedeniyle bölgeye helikopterlerle yeni takviye güçler sevk edildi. Zaho sınırında bulunan Haftanin'in Şeraniş kasabasına indirilen komandoların, Haftanin'in içlerine doğru ilerleyişi dün gruplar halinde sürdü. Bölgedeki çatışmalar ise Hantur Dağı çevresi, Keşan ve Altı Ağaç bölgelerinde yoğunlaşıyor. Altı Ağaç alanında ilerleyen komandolar, örgütün savunma hatları ile sığınaklarını ele geçirmeyi amaçlıyor. Haftanin bölgesinde Hantur Dağı'nın yanı sıra 10'u aşkın stratejik tepede TSK kontrolü sağlamış durumda. Bölgedeki kaynaklar, TSK'nın Haftanin sınırları içinde yer alan onlarca köy çevresinde karadan ve havadan harekata devam ettiğini bildirdi.

Peşmerge bölgesine operasyon yok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Babekir Feke de yaptığı açıklamada TSK'nın sınırdan 20 ila 40 kilometre içeriye konuşlandığını söyledi. Katıldığı TV yayınında TSK'nın bölgedeki harekatını değerlendiren Feke, terör örgütü PKK'ya yönelik harekatın, peşmergenin 80. Tugay'ının konuşlandığı bölgelere yönelik olmadığını söyledi. Feke, İran ordusunun da Hacı Ümran ve Kandil bölgelerini bombaladığını ve Kandil dağlarından 10 kilometre içeride karakol kurduğunu kaydetti.

'Hainlerin sığınakları başlarına yıkılıyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile bakan yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. Toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
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