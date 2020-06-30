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10 bin kilometre aşklarına engel olmadı

Lise eğitimi için Türkiye'ye gelen Fildişili Adingra, Türk kızı Büşra'ya aşık oldu. 10 bin kilometre mesafe aşka engel olmaz diyen çift nişanlandı. Sosyal medyada ilgi odağı olan çift, yaptıkları nişanla iki ülke arasında kültür kaynaşmasına imza attı
 30 Haziran 2020 08:55
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10 bin kilometre aşklarına engel olmadı

Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Kouassi Prince Junior Adingra (26), 9 yıl önce kazandığı lise eğitimi bursu ile Türkiye'ye geldi. Ardından üniversiteyi de kazanan Adingra, çevresinden etkilenerek Müslüman oldu. Konya'da yaşayan Büşra Tekin'de (24), aynı dönemde üniversiteyi kazanarak İstanbul'a geldi. 3 yıl önce arkadaş ortamında tanışan ikili, birbirlerine aşık oldu. Üniversiteyi bitiren Büşra, İstanbul'daki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğretmenliğe başlarken, Adingra İstanbul'daki bir ithalat-ihracat şirketinde çalışmaya başladı. İki ülke arasındaki dil, kültür ve 10 bin kilometrelik mesafeyi önemsemeyen çift evlilik kararı aldı. Ardından da Adingra'nın ailesinin gelmesinin ardından Türkiye'de yapılan nişan töreniyle evliliklerine ilk adımlarını attı.

İKİ ÜLKEDE DÜĞÜN

Tekin şunları söyledi: "Aileme ilk söylediğimde çok fazla tepki göstermediler. Sadece kültür farklılığından tereddüt ettiler. Zamanla alıştılar ve çok sevdiler. Geçen yıl nişanlandık. Nişan bizim adetlerimize göre yapıldı. 4 Temmuz'da düğünümüz olacaktı. Ancak koronavirüs nedeniyle ekime erteledik. Önce Türkiye'de daha sonra da Fildişi Sahili'nde yapmayı planladık. Sosyal medyadan yüzlerce soru alıyoruz. Bunlardan çoğu da kültür farklılığıyla ilgili. Karşındaki insanı tanıyabilmek önemli. Farklılıklarla bir arada yaşayabilmek ve en önemlisi birbirinin kültürüne saygı göstermek, bu konuda anlaşabilmek çok önemli. Biz bunu aştık ve nişanımızda çok güzel bir kültür kaynaşması yaşadık. Zor alışacağım tek fark yemek kültürleri. Sevdiğim yemekleri de var ama mutfağına alışabileceğini sanmıyorum."
Sabah
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