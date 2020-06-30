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Adliyede hareketli anlar! Başsavcı da olay yerine geldi...

Boşanma davası süren bir kişi, adliye içinde intihara kalkıştı. Olay yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da geldi. İkna çabası sürüyor.
 30 Haziran 2020 10:31
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Adliyede hareketli anlar! Başsavcı da olay yerine geldi...
Boşanma davası süren bir kişi, adliye içinde intihara kalkıştı. Olay yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da geldi. İkna çabası sürüyor.
Memurlar.Net
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