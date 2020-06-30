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Adliyede hareketli anlar! Başsavcı da olay yerine geldi...
Boşanma davası süren bir kişi, adliye içinde intihara kalkıştı. Olay yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da geldi. İkna çabası sürüyor.
|30 Haziran 2020 10:31
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