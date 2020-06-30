Adalet sarayı önünde geniş güvenlik önlemi
İstanbul Barosu, avukatlık kanunu ve baroların yapısının değiştirilmesine yönelik hazırlanan kanun tasarısıyla ilgili İstanbul Adalet Sarayı önünde 'Savunma Mitingi' düzenleyecek.
|30 Haziran 2020 12:12
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İstanbul Barosu, avukatlık kanunu ve baroların yapısının değiştirilmesine yönelik hazırlanan kanun tasarısıyla ilgili İstanbul Adalet Sarayı önünde 'Savunma Mitingi' düzenleyecek. Miting sebebiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.Avukatlık yasası ve baroların yapısına ilişkin hazırlanan düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Düzenlemeye karşı çıkan avukat ve baro başkanlarının, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun, 'Savunma Mitingi' çağrısı sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı karşısında toplanması bekleniyor. Adliye Sarayı çevresinde ise polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
"PANKART DÖVİZ GİBİ MATERYALLER TAŞINMAMALIDIR"
Durakoğlu, sosyal medya hesabından mitinge ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün yapacağımız toplantının talebi 'Hukuk Devleti'dir. Katılanların politik kimlikleri öne çıkmamalıdır. Tam tersine bütün görüşleri ortaklaştırmak iddiası içinde olmalıyız. Bu nedenle, pankart döviz gibi materyaller taşınmamalıdır" ifadelerine yer verdi.
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