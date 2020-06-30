1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı

Edirne'nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yüz binlerce uğur böceği sahil boyunu istila ederken, zaman zaman ısırdıkları tatilcileri tedirgin etti. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, böceklerin artışının temel nedeninin besin bolluğu olduğunu belirterek, "Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.
 30 Haziran 2020 12:17
Yazdır

Buğday hasadının başladığı Trakya'nın gözde tatil bölgelerinden Saros Körfezi kıyılarını son günlerde uğur böcekleri istila etti. Enez ilçesi ile Keşan ilçelerinin sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı. Tatilcilerin denize girmelerini de zorlaştıran uğur böceklerinin zaman zaman tatilcileri de ısırdığı belirtildi. Uğur getirdiğine inanılan ve buğdaya zarar veren böcekleri yiyerek beslenen uğur böcekleri nedeniyle sahildeki işletmeciler de zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

'ARTIŞIN TEMEL SEBEBİ BESİN BOLLUĞU'

Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, özellikle yer yer ufak ısırıklarla insanları tedirgin eden uğur böceklerinin tamamen zararsız olduğunu belirterek, tarım sektörüne olan yararlarına dikkat çekti. Kılıç, uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiğini, bu nedenle tarımın uğuru olduklarını söyledi. Kılıç, "Uğur böcekleri tarım açısından bizim uğurumuz. Bu böcekler, bazen, bu yıl olduğu gibi yağışlı geçen yıllarda tarım zararlısı olarak tanımladığımız yaprak bitleri, tripsler, beyaz sineklerin predatörü yani yok edicisi bir böcek, onlarla besleniyor. Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.

'DENİZİ AŞAMADIKLARI İÇİN SAHİLDE SIKIŞIP KALMIŞ DURUMDALAR'

Uğur böceklerinin göç eden canlılar olduğunu ifade eden Kılıç, "Uğur böcekleri göç eden canlılar. Kın kanatlı hayvan grubundan, yedi noktalı uğur böceği diye geçiyor bizdeki uğur böcekleri. Büyük gruplar halinde göç ediyorlar, belli bir mesafeye kadar havalanıyorlar sonra rüzgar onları nereye taşırsa oraya uçuyorlar. Şu anda Saros'ta sıkışma sebepleri denizi geçemiyor olmaları. Böcekler denizi aşamadığı için sahilde, denizin kenarında yığılmış durumdalar. Evet insanlar için biraz rahatsız edici bir görüntü olabilir, hafif ısırıklardan dolayı biraz korku yaratabilir ama dediğim gibi yedi noktalı uğur böceklerinin insan için zararlı bir yapısı yok" diye konuştu.

'1 HAFTA DAHA SÜRER'

Bölgedeki uğur böceği yoğunluğunun 1 hafta daha sürebileceğini dile getiren Kılıç, "Ormanlık meşe koruluklarının içerisinde, ağaç yapraklarının altında, ağaç gövdelerinin altında kışı geçiriyorlar. O kışlak dediğimiz bölgelerden, yazın ovalara daha beslenebilecekleri tarım alanlarının içerisine yol alıyorlar. Oradaki işleri bitince tekrar kışlaklarına geri çekiliyorlar. Dolayısıyla ben bu sürecin 1 hafta daha süreceğini düşünüyorum. Ondan sonra rüzgarın onlara yardım etmesiyle orayı terk ederler ve kışlaklarına giderler" ifadelerini kullandı.

'BİR AN ÖNCE GİTMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Enez ilçesinde Altınkum sahilindeki sitede tatilini geçiren Seher Dıramalı, uğur böceklerinin bulut halinde geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir haftadır uğur böceği istilası yaşıyoruz. Sahilleri sardılar evimizin balkonları ve dış cephelerini sardılar. Evden çıkamıyoruz. Sabah bulut gibi geldiler, çok kötü ısırıyorlar, seviyoruz ama ısırmasınlar. Geçen yıl ve önceki yıllarda da geldiler ama bu sene uzun ve çok yoğun geldiler. Bir an önce gitmelerini bekliyoruz" dedi.

'DENİZE GİREREK UÇMALARINI BEKLEDİK'

Denize girmek için sahile gittiklerinde uğur böceği istilasına uğradıklarını ve böceklerden denize girerek kurtulduklarını anlatan Nazan Öztürk, "Sabah denize girmek için gittiğimizde çocuklarla çok sayıda uğur böceği bir anda gelince kendimizi denize atmak zorunda kaldık. Havlularımızı ve vücudumuzu, her yerimizi uğur böceği kapladı. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Bütün sahil denize girerek onların uçup gitmesini denizde ayakta bekledik. Daha sonra koşarak eve geldik" diye konuştu.

'YUNANİSTAN'DAN GELİYORLAR, İŞLERİMİZ DURDU'

Enez'de turizm işletmecisi İbrahim İkmeler, uğur böceklerinin Yunanistan üzerinden geldiğini söyledi. İkmeler, "Yunanistan'dan gelen uğur böcekleri her yıl sahilimizi istila ediyor. Bu yıl sayıları çok artmış olduğunu gördük. Geçen yıllar en fazla 3 gün istila ediyorlardı ama bu yıl 4 gün oldu hala gelmeye devam ediyorlar. Uğur böcekleri sahili istila edince kimse gelmiyor. Bu hafta sonu gelenler hep geri döndü. Çocuklar da kendilerini ısırdığı için ağlıyorlar, aileler de hemen dönüp gidiyorlar. Uğur böceklerinin bir an önce gitmelerini bekliyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da pide fiyatları, 25 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor
30 Haziran 2020 13:12		 Adalet sarayı önünde geniş güvenlik önlemi
30 Haziran 2020 12:12
Güneş enerjisiyle köy halkı su masrafından kurtuldu
30 Haziran 2020 12:00		 İstanbul'da standartlara uymayan 'kasis' tehlikesi
30 Haziran 2020 10:43
Telefonla konuşabilmek için çatılara çıkıyorlar
30 Haziran 2020 09:35		 Salda Gölü, atlı jandarmaya emanet
30 Haziran 2020 09:10
12 milyon harcandı, çürümeye terk edildi
29 Haziran 2020 20:37		 Bu ilçede ilk kez koronavirüs vakası görüldü
29 Haziran 2020 20:34
Bu ildeki vakaların artış nedeni döner partisi
29 Haziran 2020 17:57		 Kilis'te virüsten tedavi gören hasta sayısı 37'ye yükseldi
29 Haziran 2020 17:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:44 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:36 - Bakan Albayrak: Üretim ve istihdamı artırmaya devam edeceğiz13:30 - Engelli öğretmen adaylarından atama talebi13:20 - Maske uyarısı yapan doktoru darp eden iki kişi tutuklandı13:17 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Bodrum'da pide fiyatları, 25 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor
13:07 - Bakan Dönmez'den doğal gazda fiyat indirimini açıklaması13:02 - Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselme sınavı açıklaması13:00 - Bilişimle Üretim İçerik Geliştirme Ekibine öğretmen görevlendirmesi yapacak12:59 - TBMM AK Parti yönetiminde değişiklik12:54 - MEB'den birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullara çalışma kitabı12:50 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:47 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis12:44 - Şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı12:41 - Valilikten asker uğurlaması uyarısı12:36 - Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: Fiyatı şaşırttı12:30 - Elektriğe üç ay zam yapılmayacak12:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Nikah dairesinden polisi arayıp, 'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çin'de yeni grip virüsü ortaya çıkması 1
burak özçivit 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
28.06.2020 muğla depremi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
mücevher 1
nefes alamamak 3
kıdem tazminatında yapılacak değişiklik 2
dark 1
sürekli ateşinin ölçülmesi 2
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru Alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam