Marmara Üniversitesi'nden 'Şehir Üniversitesi' açıklaması
|30 Haziran 2020 14:25
|Yazdır
Marmara Üniversitesi, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Marmara Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, İstanbul Şehir Üniversitesinin gelir açığını karşılama kabiliyeti bulunmadığı için eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığının bugünkü 2708 sayılı kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırıldığı anımsatılarak, şöyle devam edildi:
"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. YÖK'ün belirleyeceği usul ve esaslar, uygulamalar için yapacağı yönlendirmeler, alacağı tedbirler ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yönelik talimatları doğrultusunda çalışmalarımız birkaç gün içerisinde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."
- YÖK'ün açıklaması
YÖK'ten yapılan açıklamada, 25 Haziran'daki Genel Kurul Toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinin, "gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitlerinin onanmasının ardından Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldığı belirtilmişti.
YÖK, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını kaydetmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşitme engelliler için özel maske üretildi
25 Haziran 2020 19:27
|Meslek lisesi öğrencilerinin diktiği maskeler Hollanda'ya ihraç edildi
22 Haziran 2020 14:54
|Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı
21 Haziran 2020 13:44
|Kameraları gören okul müdürünün aklına sosyal mesafe kuralı geldi
20 Haziran 2020 10:19
|Koronavirüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı
19 Haziran 2020 21:07
|Bingöl Üniversitesi yeni açılan bölümlere öğrenci almaya başlayacak
19 Haziran 2020 18:53
|Fakültenin zemin katında 6,5 ton mantar üretildi
16 Haziran 2020 20:52
|Üniversiteden 'Gelecekte de yıkıcı depremler olabilir' uyarısı
15 Haziran 2020 17:57
|Lise öğrencisi sağlık çalışanları için 'temassız' ateş ölçer üretti
15 Haziran 2020 12:00
|İlk kez, bir meslek lisesi, ürettiği cerrahi maskeleri ihraç etti
14 Haziran 2020 11:34