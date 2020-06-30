Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yakan kadının mağduriyeti giderildi
|30 Haziran 2020 16:48
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hayta gibi koca yüreklerin daima yanında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir."
Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladığını ancak daha sonra paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktığını belirtmişti. Hayta, yanan paralar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çankırı Valiliğine başvurduğunu ifade etmişti.Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı
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