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Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepkiler

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zül geliyor.
 30 Haziran 2020 22:15
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Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepkiler

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zül geliyor." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabı üzerinden, söz konusu paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Abdülhamit Gül, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zül geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni doğum yapmış bir anneye, sevincini paylaşan bir babaya ve dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebeğe hakaret edecek, kin kusacak kadar kötü olanlara rağmen bu nefret diline teslim olmayacağız. Edep ya Hu." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki açıklamasında, "Bakanımız Berat Albayrak ve eşleri Esra Albayrak'ı Hamza Salih yavrumuz vesilesiyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurum, "Bizim inancımızda cennet, annelik payesine ulaşmış her kadının ayakları altındadır. Masum bir çocuk ve annesi üzerinden sergilenen ahlak dışı tutum ve paylaşımları kınıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutladığını belirtti.

Koca, "Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih'le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin." açıklamasını yaptı.

- İletişim Başkanı Altun'dan tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da söz konusu paylaşımlara Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi.

Berat Albayrak'ı ve eşi Esra Albayrak'ı dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik eden Altun, "Hamza Salih'in, ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." ifadesini kullandı.

Altun, şunları kaydetti:

"Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.

İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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