1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasak ve uyarılara aldırmadılar! Yine aynı manzara

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerinin geçici olarak yasaklanmasına rağmen İzmir, Gaziantep ve Aksaray'da vatandaşlar, otogar içi ve dışında askere giden yakınlarını uğurladı, sosyal mesafeyi hiçe saydı.
 30 Haziran 2020 23:30
Yazdır
Yasak ve uyarılara aldırmadılar! Yine aynı manzara

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda Gaziantep'te otogar içerisine sadece asker, anne ve babası alındı. İçeriye alınmayanlar ise sosyal mesafeyi hiçe sayıp kapıda yoğunluk oluşturarak slogan attı. Polis ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulundu.

AKSARAY'DA DA MANZARA DEĞİŞMEDİ

Aksaray'da şehirlerarası otobüs terminalindeki asker uğurlama sırasında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Polis ekipleri ise asker adaylarına ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıp kalabalığı dağıttı. Ancak peron önlerinde oluşan küçük kalabalıklarda da yine sosyal mesafe kuralı unutuldu.

İZMİR'DE 'SOSYAL MESAFESİZ' ASKER UĞURLAMASI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, asker uğurlama törenlerinin İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak yasaklanmasına rağmen, İzmir'de vatandaşlar askere giden yakınlarını uğurlarken, sosyal mesafeyi unuttu.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında, genelge gönderdi. Genelge kapsamında, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durduruldu. Ancak İzmir'de bazı vatandaşlar, askere giden yakınlarını uğurlamak için otogara akın etti. Vatandaşlar, bazı asker adaylarını omuzlarda taşırken, bazıları da havaya atıldı. Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen askerler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'En büyük asker bizim asker' gibi sloganlar ile otobüslere bindirildi. Uğurlama törenine katılanların çoğunun maske kuralına uyduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Teste gitmek istemeyen genç kız, kendisini odasına kilitledi
01 Temmuz 2020 00:01		 'Avukat hanımın sütyenini, benim pantolonumu çıkardılar'
30 Haziran 2020 23:35
Yozgatlı siyasetçi Fransa'da belediye başkanı seçildi
30 Haziran 2020 23:03		 Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 70 bin liraya satın aldı
30 Haziran 2020 22:29
Fiyatını pahalı bulunca üretime başladı, 13 ülkeye satıyor
30 Haziran 2020 22:23		 Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı
30 Haziran 2020 21:50
Düğün salonları normalleşme dönemi düğünleri için hazır
30 Haziran 2020 21:16		 Su parklarındaki eğlenceye 'koronavirüs' ayarı
30 Haziran 2020 21:11
'İç organlarım parçalanıyormuş gibi öksürüyordum'
30 Haziran 2020 20:34		 Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
30 Haziran 2020 19:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki00:02 - 1 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?00:01 - Teste gitmek istemeyen genç kız, kendisini odasına kilitledi23:51 - Burdur Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama23:35 - 'Avukat hanımın sütyenini, benim pantolonumu çıkardılar'
23:30 - Yasak ve uyarılara aldırmadılar! Yine aynı manzara23:28 - Sivas'ta dolu ve sağanak hayatı felç etti23:07 - Koronavirüse yakalanan Ak Parti'li vekil: Sağlık durumum iyi23:04 - Dünyanın en değerli markaları belli oldu23:03 - Yozgatlı siyasetçi Fransa'da belediye başkanı seçildi23:00 - Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü
22:51 - Meclis'te 'barolara ilişkin kanun teklifi' tartışması22:50 - Başsavcılıktan Albayrak ailesine hakarete soruşturma22:40 - Sınav için kırsal mahalleden gelen öğrencisine kucak açtı22:38 - Taciz iddiasıyla yargılanan öğretmenin davasına devam edildi22:29 - Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 70 bin liraya satın aldı
22:27 - Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının faturası ağır oldu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?
Teste gitmek istemeyen genç kız, kendisini odasına kilitledi
TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki
1 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sucuklu yumurta 3
Netkent 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 4
kramp 1
corona virüs vaka sayısı 2
luigi datome 1
b12 vitamini eksikliği 1
kıdem tazminatında yapılacak değişiklik 2
kelepire almak 1
çin'de yeni grip virüsü ortaya çıkması 2
SON İLANLAR
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Selçuk Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ilanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı ilanı
Harran Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam