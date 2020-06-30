Yasak ve uyarılara aldırmadılar! Yine aynı manzara

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda Gaziantep'te otogar içerisine sadece asker, anne ve babası alındı. İçeriye alınmayanlar ise sosyal mesafeyi hiçe sayıp kapıda yoğunluk oluşturarak slogan attı. Polis ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulundu.

AKSARAY'DA DA MANZARA DEĞİŞMEDİ

Aksaray'da şehirlerarası otobüs terminalindeki asker uğurlama sırasında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Polis ekipleri ise asker adaylarına ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıp kalabalığı dağıttı. Ancak peron önlerinde oluşan küçük kalabalıklarda da yine sosyal mesafe kuralı unutuldu.

İZMİR'DE 'SOSYAL MESAFESİZ' ASKER UĞURLAMASI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, asker uğurlama törenlerinin İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak yasaklanmasına rağmen, İzmir'de vatandaşlar askere giden yakınlarını uğurlarken, sosyal mesafeyi unuttu.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında, genelge gönderdi. Genelge kapsamında, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durduruldu. Ancak İzmir'de bazı vatandaşlar, askere giden yakınlarını uğurlamak için otogara akın etti. Vatandaşlar, bazı asker adaylarını omuzlarda taşırken, bazıları da havaya atıldı. Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen askerler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'En büyük asker bizim asker' gibi sloganlar ile otobüslere bindirildi. Uğurlama törenine katılanların çoğunun maske kuralına uyduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.