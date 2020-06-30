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Burdur Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama

Burdur Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGS sınavı öncesinde ve esnasında belediye personelinin karakola götürüldüğü, su, kalem ve maske dağıtmasının engellendiğine ilişkin iddialarını yalanladı.
 30 Haziran 2020 23:51
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Burdur Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama

Burdur Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGS sınavı öncesinde ve esnasında belediye personelinin karakola götürüldüğü, su, kalem ve maske dağıtmasının engellendiğine ilişkin iddialarını yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin grup toplantısında 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı öncesinde ve esnasında belediye personelinin karakola götürüldüğü, su, kalem ve maske dağıtmasının engellendiğine ilişkin iddialarına Burdur Valiliği'den cevap geldi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada iddia edildiği gibi hiçbir belediye personelinin karakola götürülmediği ve herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatılan açıklamada sınav günü sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce belediye ekiplerinin sınavın yapıldığı okullar önünde stantlar açtığının görüldüğü, stantlarda bulunanların kısıtlamanın başlama saatiyle ilgili yeniden bilgilendirildiği kaydedildi. Kısıtlamanın başladığı saatten sonra da belediye ekiplerinin görevli ve yetkili olmadıkları halde faaliyetlerini devam ettirdiği bilgisi verilen açıklamada yasağı çiğneyen kişiler hakkında okul çevrelerinde sükuneti sağlamakla görevli güvenlik güçleri tarafından tutanak tanzim edildiği ve akabinde valilik tarafından idari yaptırım kararı uygulandığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi hiçbir belediye personeli karakola götürülmemiş ve herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'de karakola götürülen personellerinin olmadığı hususunu gurup toplantısından sonra CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmek üzere CHP Genel Merkezi'ni bilgilendirdiğini ifade etmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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