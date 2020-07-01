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İstanbullular en çok 'sivri'den yakınıyor

Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadeleyi aralıksız sürdürürken, İstanbullular en çok sivrisinek şikayetiyle belediyeyi arıyor
 01 Temmuz 2020 09:29
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İstanbullular en çok 'sivri'den yakınıyor

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vektörle Mücadele Birimi'ne en çok, sivrisinek ilaçlaması için talep geliyor. Birim, bu yıl 15 bin talebi yanıtlayıp, 84 bin ilaçlama yaptı.

Dünya genelinde insan sağlığını tehdit altına alan koronavirüs salgının yayılma riskine karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız ve yoğun bir şekilde sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla sivrisinek, hamamböceği ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Beyaz Masa'ya 15 bin çağrı

Vatandaşların ilaçlama talepleri ise havaların ısınmasıyla her geçen gün artıyor. İBB'nin ALO 153 Beyaz Masa hattı aracıyla bu yıl yaklaşık 15 bin ilaçlama çağrısı geldi. En fazla arama ise sivrisinek için yapıldı.

Vektörlerle Mücadele Birimi İstanbul'un tamamında 182 ekip 644 personel ile hizmet veriyor. İlaçlamalarda çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlar kullanılıyor. İlaçlama çalışmaları 12 ay kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi. Talepler ve şikayetler Alo 153 Beyaz Masa hattı üzerinden alınırken, 2020 yılında 180 bin 667 kaynağın 1 milyon 112 bin 015 defa kontrol edilip 84 bin 530 defa ilaçlandı.

Talepler yanıtlandı

Birimin istatistiklerine göre, kemirgen mücadelesinde yaklaşık 110 bin rögar kapağı 341 bin 807 kez açılarak 222 bin 896 kez ilaçlandı. Ayrıca kemirgen mücadelesinde vatandaşlardan gelen 4 bin 104 ilaçlama talebi yanıtlandı. Beyaz Masa aracılığıyla gelen, 4 bin 453 hamamböceği, 747 kene, 774 pire, 4 bin 949 sivrisinek, bin 131 gece ilaçlaması ve bin 898 karasinek mücadelesi talebi yanıtlandı.
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