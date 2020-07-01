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15 Temmuz paralarına açıklama

Senede 55 milyar lira sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızı daha da güçlü sürdürecek ve ihtiyaçları doğrultusunda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
 01 Temmuz 2020 12:03
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15 Temmuz paralarına açıklama

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından yapılan açıklamada, "Senede 55 milyar lira sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz." ifadesi kullanıldı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Verilmeyen Paralar Gün Geçtikçe Eriyor" başlığıyla haberlerin yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vakfımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle mütevelli heyetinin 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla faaliyetine başlamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında düzenlenen bağış kampanyaları kapsamında toplanan meblağ, nemasıyla birlikte 338 milyon 971 bin 731 liradır. Söz konusu miktar vakfımızın banka hesabına 16 Ocak 2020'de yatırılmış olup, paranın vakfımız kuruluş amaçları doğrultusunda kullanımında yönetim kurulumuz karar vermeye yetkilidir."

- "Toplam destek miktarı 8 milyon 949 bin lira"

Kovid-19 salgını döneminde 15 Temmuz şehidi yakınları ile gazileri için Vakfın herhangi bir başvuruya gerek olmadan 1000'er lira nakdi destek sağladığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadet makamına erişmiş 251 kardeşimizin yakınlarına ve 2 bin 734 gazimize 22 Nisan 2020'de, 22 Mayıs 2020'de ve 8 Haziran 2020'de olmak üzere 3 kez 1000 liralık nakdi destek verilmiştir. Bu süreçte yapılan toplam destek miktarı bugün itibarıyla 8 milyon 949 bin lira olmuştur. Nakdi yardım olarak ödemesi yapılan miktar düşüldükten sonra Vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344 milyon 982 bin 942 lira 28 kuruştur. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızı daha da güçlü sürdürecek ve ihtiyaçları doğrultusunda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

- Yalan haber karşısında her türlü hukuki hak kullanılacak

Açıklamada, devletin başlattığı her kampanyanın son kuruşuna kadar vatandaşlar için olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Senede 55 milyar lira sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz. Şehitlik ve gazilik makamlarının itibarının maddi konularla yıpratılmaması için şimdiye değin cevap verme hakkımızı kullanmayı yeğlememiş olsak da bundan sonra her yalan haber karşısında Vakfımız her türlü hukuki hakkını kullanacaktır."
Anadolu Ajansı
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