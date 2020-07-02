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Toç Bir-Sen'den sektöre ışık tutacak bir kitap daha

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) kendi alanlarında başucu kitapları olan akademik yayınlarına bir yenisini daha ekleyerek, üyelerine ve sektöre katkı sunmaya devam ediyor.
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Toç Bir-Sen'den sektöre ışık tutacak bir kitap daha

Toç Bir-Sen, geçtiğimiz ay rakamlarını güncelleyerek yeniden yayımladığı 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2020' kitabının ardından şimdi de 'Doğadaki Hazine' isimli çalışmayı sektörle buluşturdu.

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk; modern tıptan fitoterapiye, kozmetikten gıdaya kadar yaygın kullanım alanlarına sahip Tıbbi Aromatik Bitkilerin yer aldığı kitabın; köylüler, kooperatifler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ODOÜ (Odun Dışı Orman Ürünleri) alanında tarımsal faaliyet yürütmeyi düşünen kişiler için bir el kitabı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Toç Bir-Sen olarak, çalışanların hak ve menfaatlerinin savunucusu olmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkemize ve milletimize faydalı işler yapmayı kendilerine şiar edindiklerini kaydeden Öztürk; "Yüklendiğimiz sorumlulukların gereği olarak akademik yayınlarımızla; tarım ve ormancılık sektörlerine dair, sadece üyelerimizi değil bu alanlara ilgi duyan herkesi, ülkemizde ve dünyada yaşanan değişim ve dönüşümler hakkında bilgilendiriyor, mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına katkı sunuyor, stratejik öneme sahip bu alanların öneminin daha iyi anlaşılmasını hedefliyor ve bu alanlarda projeler geliştirip çözüm önerileri sunuyoruz. 'Doğadaki Hazine' isimli bu kitabımız da kırsal kalkınmada ve dış pazarda çok önemli bir yere sahip olan Tıbbi Aromatik bitkilerin popülasyonunun artırılarak, kırsal kalkınmaya ve ekonomiye katkı sunacak çözüm önerilerini içermesi noktasında büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Türkiye, Değerli Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Ev Sahipliği Yapmaktadır"

Türkiye'nin, biyolojik çeşitlilik yönünden çok zengin florasıyla, birbirinden değerli tıbbi ve aromatik bitkiye ev sahipliği yaptığını kaydeden Öztürk, bu yönüyle ülkemizin birçok türün sığınma ve gen merkezi olduğunu söyleyerek; "Geniş yelpazesiyle 'Doğadaki Hazine' ye beşiklik yapan ülkemizde, bu ürünlerin önemi ve değeri her geçen gün artmaktadır. Kırsal ekonomiyi canlandırmanın yanı sıra; modern tıptan fitoterafiye, kozmetikten gıdaya kadar yaygın kullanım alanlarıyla da bu mucize bitkiler hayatımızın hemen hemen her alanında yer almaktadır. Bu bitkilerin tüketiminin insanlarca doğrudan yapılmasının yanı sıra ticaret hacmi de her geçen gün artmaktadır. Bu durum ülkemizdeki Tıbbi Aromatik Bitkilere olan ilginin ve talebin artmasını da beraberinde getirmektedir" dedi.

"Tıbbi Aromatik Bitkilerinin kırsalda kendi doğal ortamlarında doğadan sürdürülebilir toplanması, doğal ortamlarında tarımının yapılması, popülasyonunun artırılması, halkın yetiştirme, toplama saklama konularında bilinçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere işlenmesini hedeflediklerinin de altını çizen Öztürk; "Geniş kapsamlı araştırmalar, çalışmalar, analizler neticesinde adaçayı, biberiye, defne, fıstıkçamı, kantaron, keçiboynuzu, kekik, kuşburnu, lavanta ve trüf mantarının yer aldığı kitabımız bu bitkilerin; botanik özelliklerini, taksonomisi ve bu cinse ait türlerini, ekolojik, ekonomik, tarihi-sosyo-kültürel değerlerini ve bu türlere ilişkin sorunlar ile çözüm önerilerini içeren önemli ve güncel bilgileri barındırmaktadır" dedi.

Genel Başkan Hüseyin Öztürk 'Doğadaki Hazine' isimli kitabın üyelerine ve sektöre hayırlı olmasını dileyerek, Toç Bir-Sen olarak büyük bir titizlikle hazırladıkları yayınlarıyla, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

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