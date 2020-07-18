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Dikkat çocuğunuz gangstere dönmesin

Çocukların uzun süre başından kalkmadığı bazı bilgisayar oyunları onlar için ciddi bir tuzağa dönüştü. Şiddet dozunun çok yüksek olduğu Real Gangster Crime adlı oyun, aileleri dehşete düşürüyor
 18 Temmuz 2020 08:37
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Dikkat çocuğunuz gangstere dönmesin

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Salgın döneminde zamanlarının büyük kısmını evde geçiren çocuklar ve gençler, daha fazla video oyunu oynamaya başladı. Bazı oyunlarda suçun teşvik edilmesi çocuklar için ciddi bir tuzağa dönüştü. Yaş sınırlamasına rağmen silahla öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hırsızlık gibi görevlerin yaptırıldığı oyunları indirebilen küçük yaştaki çocuklar, sanal ortamda erken yaşta suçla tanışıyor. O oyunlardan biri de Real Gangster Crime.

9 yaşındaki oğlunun bu oyunu oynadığını farkeden baba Ömer Ülkü, oğlunun oyunda verilen talimatlarla araba çalıp, insanları öldürmeye yönlendirilmesine isyan etti.


Ailelere önemli uyarılar!

Uzmanlar ise bu tip oyunlara karşı aileleri uyardı: "Gerçek hayatta da oyunlardaki karakterlerin yapabileceklerini düşünerek kendilerine zarar verebilirler. Bu bir davranış kalıbı haline gelebilir."

Tüm dünyada çocuklarda ve gençlerde intiharlara sebep olan 'Mavi Balina', 'Momo', 'Mavi Bebek' gibi oyunların yanı sıra çeşitli talimatlarla şiddete sevk eden binlerce oyun bulunuyor. Özellikle salgın dönemiyle birlikte çocukların evlerde kalması, bilgisayar ve internetteki oyunlara olan ilgiyi de artırdı. Ancak bazı oyunlar çocuklar için tehlikeli etkiler ortaya çıkarabilir. Çocuklar, aldıkları görevleri tamamlamaları istenilen bu tip oyunlarda, bazen ölüme kadar varan talimatları uyguluyor.

O oyunlardan biri de şiddet dozunun çok yüksek olduğu Real Gangster Crime. New Vegas isimli suç oranı yüksek bir şehirde geçen oyunda, oluşturduğunuz karakter, telefonla gelen talimatla mühimmat alarak görevleri üstleniyor. Görevleri tamamlamak için de önce bir araba çalması gerekiyor. Rastgele araba çalan karakter, binbir çeşit silahla New Vegas'taki gangsterleri öldürüyor. Gangsterleri öldürdükten sonra telefonla tebrik alan karakter, yeni görev için belli noktalara yönlendiriliyor. Oyunda o noktaları ve görev yerlerini sol üst köşede bulunan haritadan takip ediyor. Oyunda araç kaçırmadan gasp ve polis öldürmeye kadar her türlü talimat veriliyor.

'Ebeveynler yetmiyor'

İstanbul'da yaşayan Ömer Ülkü de, 9 yaşındaki oğlunun aylardır bu oyunu oynadığını farketiğini belirterek, "Salgın sonrası evde oyunlara daha fazla zaman ayırdı. Geçtiğimiz günlerde bu oyunu oynadığını gördüm. Oyunda kendisine çeşitli görevler veriliyor. Araçla birlikte kulübe giriyor. Çıplak kadınları görüyor. Oyunun yüklendiği platformda katılımcıların yorumlarını okudum. Çok vahşice ve dehşet verici.

Mavi Balina'dan, Momo'da hiçbir farkı yok. Bu zararlı içeriklerin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece ebeveyn kontrolü yetmez. Yetkililerin bu tür vahşete ve çocukların psikolojisine zarar verecek oyunları kontrolü şart" diye konuştu.

Öldür, çal ve yok et

Yaklaşık 780 bin kişinin yorum yaptığı oyunun açıklamasındaki satırlar ise kan donduruyor. Oyunun tanıtımında, "Sokakta polislerden ve özel tim askerlerine görevleri tamamlamak için öldürmen, çalman ve önüne çıkanı yok etmen gerekiyor. Real Gangster Crime sana bu şansı veriyor. Azılı bir gangsteri kontrol edeceğiniz oyunda her şey serbest. Araba çalın, suç işleyin, yolu kesin ve polisleri peşinize takın" ifadeleri yer alıyor.
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