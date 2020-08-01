Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
|01 Ağustos 2020 00:39
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Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan Derya Sert'e, 8 Ağustos 2011 tarihinde kadavradan alınan rahim, AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren ameliyatla nakledildi. Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle yapılan nakil sonrası Mustafa Sert ile evli olan Derya Sert, bebek sahibi olması için birkaç kez denenen embriyo transferi sonucu hamile kaldı. Ancak kese büyüyemediği için hamilelik sonlandırıldı. Geçen 4 Haziran'da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya geldi. Sert çifti, erkek bebeklerine 'Ömer Özkan' adını verdi.
BEBEĞİYLE BULUŞTU
Derya Sertin, bebeğiyle buluştuğu anları gösteren ilk fotoğraflar da ortaya çıktı. Sert, beslenme saatlerinde yoğun bakım odasında bebeğini beslemeye başladı.
BEBEĞİN DURUMU İYİ
AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Derya Sert'in bebeği 'Ömer Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özkan, bebeğin anne sütüyle beslenmeye devam ettiğini, hızla kilo aldığını söyledi.
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