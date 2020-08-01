Stokçu ekmekle oynuyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday alım fiyatlarını bu yıl ekmeklik buğdayda yüzde 22,2 artışla 1.650 liraya, makarnalık buğdayda ise yüzde 24,4 yükselişle 1.800 liraya çıkarmıştı. Enflasyon oranının da üzerinde gerçekleşen bu artışla, çiftçiye önemli bir refah payı sağlandı. Buna rağmen fiyatlarda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl Türkşeker de devreye girerek, hububat piyasasında TMO'nun açıkladığı tabanın yüzde 2 üstünde bir fiyatla ve yüzde 50 avans ödemesiyle alım yaptı. Buğday fiyarları bu etki ile biraz yükseldi. Asıl tırmanış ise devam eden pandemiyi kullanmak isteyen fırsatçılar tarafından körükleniyor.

İŞLE ALAKASI YOK!

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili önemli uyarıda bulunan Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı "Ucuz kredi ve TMO dışında Türkşeker'in de alımları fiyatları yükseltti. Bu işle hiç alakası olmayan insanların spekülasyon amaçlı buğday alımı yaptığını görüyoruz. Yüzde 0,6 faizli aylık krediyle buğday alıp bir ay beklettikten sonra yüzde 5-10 karla satmak istiyorlar. Pandemi sebebiyle kışın fiyatların yükseleceği beklentisine oynuyorlar. Bazı lisanslı depolar dahi alım yapıyor. Çiftçiye 'Yer yok' diyen lisanslı depolar, kendi stoklarına yer açıyor. Böyle giderse bütün hububat ürünlerine, ekmek ve makarnaya zam gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

HERKES HUZURSUZ

Tarladan gelen haberler de ilginç... Gazetemize ulaşan Sivas Şarkışla'dan bir çiftçi, Gaziantep'ten bile tüccarların ilçelerine gelerek tarla tarla dolaşıp daha hasadı yapılmamış buğdaya talip olduklarını anlattı. Tonuna en az 1.650-1.700 TL teklif ettiklerini belirten çiftçi, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti. İstanbullu fırıncılar ise her gün uncuların kendilerini aradığını, "Şimdiden alım yapın" diyerek fiyatlara zam geleceğini söylediklerini, kendilerinin de bu belirsizlikten huzursuzluk duyduklarını dile getiriyor.

BUĞDAY EKİM ALANI, 12 YILDA 9 MİLYON HEKTARDAN 7 MİLYON HEKTARA GERİLEDİ. SON İKİ YILDA ALIM FİYATININ ARTMASIYLA TRENDİN TERSİNE DÖNMESİ BEKLENİYOR

İstanbul'da 200 ve 250 gramlık ekmeğin fiyatı, semtlere göre 1,50 ve 1,75 TL'den satılıyor. Un, ekmeğin en büyük maliyet kalemleri arasında...

BU NASIL BİR ÇELİŞKİ?

Ürün bol ama fiyatlar artıyor

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, geçen sene buğday rekoltesinin 19 milyon ton olduğunu belirterek "TÜİK'in 2020 tahmini 20,5 milyon ton. Ekim alanlarındaki daralmaya rağmen verimde yüzde 10'luk bir artış bekliyoruz. Güneydoğu ve Çukurova'dan gelen verim bilgileri olumlu. Geçen yıla göre daha yüksek verim söz konusu. Çok büyük bir sıkıntı yaşanmaması halinde 20,5 milyon ton rakamının küçük bir eksikle de olsa gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu. Nihat Uysallı ise Türkiye'de 3,7 milyon ton makarnalık buğday rekoltesinin beklendiğini hatırlatarak "Biz, rekoltenin bolluğuna sevinemeden iş bambaşka yerlere gitti. Bin 800 lira olarak açıklanan makarnalık buğday fiyatı, 2 bin 50 liraya kadar tırmandı" dedi. Uysallı, spekülatörlerin körüklediği fiyat artışı sebebiyle bu işin sonunun tekrar ithalata çıkmasından ve yerli üreticinin olumsuz etkilenmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.