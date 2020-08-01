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Tercihleri yaparken bu detaylara dikkat

2020 kılavuzu uzun bekleyişin ardından yayımlandı. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi de belli oldu. Sonuçların 28 Temmuz'da açıklanmasının ardından 6-14 Ağustos'ta tercihler yapılacak. Bu yıl devlet üniversitelerinde çok önemli bir kontenjan değişimi olmazken, vakıf üniversitelerinde az da olsa artış oldu. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, kılavuzdaki değişiklikleri inceledi ve şu önemli ayrıntıları paylaştı:
 01 Ağustos 2020 09:35
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Tercihleri yaparken bu detaylara dikkat

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre: Bu yıl hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim modeli ile öğrenci alan programların kontenjanlarında nispi bir daralma oldu. Yüz yüze eğitim kontenjanları 836 bin 543'ten 827 bin 80'e, Açık ve Uzaktan Öğretim kontenjanları ise 192 bin 514'den 166 bin 315'e geriledi. Geçen yıl az tercih edilen programlarda kontenjanlar düşürülürken, çok tercih edilen programlarda kontenjanlar önemli artış gösterdi.

İNŞAATIN KONTENJANI DÜŞTÜ PSİKOLOJİNİN ARTTI

Kılavuzda en kayda değer değişimlerin başında keskin kontenjan değişiklikleri yaşayan programlar var. İnşaat mühendisliği en çok kontenjan kaybına uğrayan, Psikoloji ise kontenjanını en fazla artıran programların başında geldi. İnşaat mühendisliği 12 bin 482 olan kontenjanının 3 bin 995'ini kaybederek 8 bin 487'ye geriledi. Kayıpta onu 1.253 kontenjan düşüşü ile makine mühendisliği takip etti. Elektrik-elektronik mühendisliği ve mimarlık gibi programlar da kan kaybetti.


Psikoloji'de açık öğretimdeki artıştan bağımsız bir artış oldu. 8 bin 765 olan kontenjanı bin 511 artarak 10 bin 276 ya yükseldi. Buna açıköğretimdeki bin 231 kontenjan artışını da eklediğimizde 2 bin 800'e varan bir artış olduğu görülüyor. Toplumun ruh sağlığını düzeltmeye yönelik bir girişim midir yoksa öğrenciler çok talep ettiği için mi bu programın kontenjanları bu kadar arttı zamanla sonuçlarını göreceğiz.

SAĞLIK BİLİMLERİ EN POPÜLER BÖLÜMLER OLACAK

Psikoloji'yi sağlık bilimlerindeki artışlar takip etti. Yaşanan pandemi sürecinin sağlık bilimlerine ilgiyi artıracağı düşünülerek yapılmış değişiklikler gibi dursa da zaten son yıllarda en çok rağbet gören programlar sağlık programlarıydı. Bu kapsamda tıpta bin 420, hemşirelikte bin 183, diş hekimliğinde bin 82 ve fizyoterapide de 729 kontenjan artışı oldu.

HUKUKTA BARAJ DÜŞTÜ KONTENJAN AYNI KALDI

Geçen yıl yargı reformu kapsamında hukuk fakültelerine girişte kullanılan 190 bin barajı düşürülerek 125 bine çekilmişti. Adaylar salgın sürecine yönelik bu baraj değişikliğini ertelemeyi talep etmişlerdi ama YÖK bu konudaki kararlı duruşunu değiştirmemişe benziyor. Bu yıl hukuk programına girişte adayların ilk 125 binde olmaları gerekiyor. Ancak hukuk kontenjanlarında bir daralmaya gidilmemiş. Bu da bazı vakıf üniversitelerinin ücretli ve kısmi burslu hukuk kontenjanlarını doldurmakta zorlanabilecekleri anlamına geliyor. YÖK, hukuk mezuniyeti sonrası yapılmak üzere önümüzdeki yıldan itibaren 'Meslek İcra Sınavı' adı altında bir yeterlilik sınavı yapacağını ve bunun da kapsamını genişleteceğini duyurdu. Mezuniyet sonrası hukukçu sıfatıyla göreve başlamak için bu sınavdan geçer puan almak gerekecek.

Tercihleri yaparken bu detaylara dikkat


VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE 28 BİN BURSLU ÖĞRENCİ

Kılavuzda vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanlarında kayda değer artış oldu. Vakıf üniversitelerinin geçen yılki hedefi 18 bin 507 tam burslu öğrenciydi. Bu yıl bu hedef 27 bin 892'ye yükseldi. Yani bu yıl 9 bin 385 öğrenci daha vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim almaya hak kazanacak.

YENİ ÜNİVERSİTELER EKLENDİ

* Kılavuza ilk kez giren üniversiteler de oldu. İstanbul'da Atlas, Galata ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversiteleri, Ankara'da Ankara Bilim Üniversitesi, İzmir'de Tınaztepe Üniversitesi ve Kıbrıs'ta irili ufaklı pek çok yeni üniversite ilk kez bu yıl öğrenci almaya başlayacak. İlk kılavuzda öğrenci alacağı duyurulan 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi son yayımlanan kılavuzdan çıkarıldı. Avrupa Meslek Yüksekokulu'ndan dönüşen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji üniversitesi de kılavuzda yer aldı.

YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ

* İlk kez bu yıl kılavuza giren yeni programlar da var. İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü, Engelliler İçin Destek Programı, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği gibi bölümler az sayıda da olsa öğrenci almaya başlayacak.

PSİKOLOJİ AÇIKÖĞRETİME DE GİRDİ

* Bu yılın en sansasyonel değişikliği Açıköğretim kapsamına alınan psikoloji programı oldu. Önceden beri açık ve uzaktan eğitim fakültesi olan İstanbul Üniversitesi ile bu yıl ilk kez açık ve uzaktan eğitim fakültesi açan Ankara Üniversitesi bünyesinde psikoloji kontenjanları açıldı. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi'ne okul birincileri de dahil 718, Ankara Üniversitesi'ne ise yine okul birincileri dahil 513 öğrenci alınacak. Zaten yüz yüze eğitimde artan psikoloji kontenjanlarına ilave bin 231 açıköğretim kontenjanının gelmesi, psikoloji tercih etmek isteyen adayların zihinlerini meşgul edeceğe benziyor.
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