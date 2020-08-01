Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı koronavirüse yenildi
Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|01 Ağustos 2020 17:31
|Yazdır
Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Korona virüse yakalanan Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe, bir süredir Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Tepe, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yapılan tedaviye olumlu cevap vermeyen Tepe, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor' uyarısı
01 Ağustos 2020 18:41
|Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
01 Ağustos 2020 18:16
|Çoban ressam, doğayı açık hava sergisine çevirdi
01 Ağustos 2020 17:19
|Koronavirüs hastası yoğun bakımdan seslendi: Evinizde kalın
01 Ağustos 2020 16:32
|İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı
01 Ağustos 2020 15:42
|Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi
01 Ağustos 2020 15:35
|İstanbullular, bayram tatilini yeşil alanlarda değerlendiriyor
01 Ağustos 2020 15:04
|Ayasofya'da bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
01 Ağustos 2020 14:59
|İlk prematüre bebekten 'Prematürelerin Gücü Adına' kitabı
01 Ağustos 2020 14:29
|'Daha iyisini hayal etmek ile yapabilmek aynı şeyler değil'
01 Ağustos 2020 14:25