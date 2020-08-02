Ambulans verilmeyen hasta otomobille hastaneye götürüldü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan ve 6 ay önce beyin ameliyatı olduğu için evde bakım hizmeti alan Aysel Çapar'a (67), iddiaya göre hastaneye götürülmesi için ambulans tahsis edilmedi. Yakınları tarafından otomobil ile götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Çapar'ın hayati tehlikesi sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi