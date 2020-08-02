CB. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 4 Ağustos'ta toplanacak
|02 Ağustos 2020 16:55
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Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık öğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi rapor hazırlamaları için verdiği talimat üzerine, 4 Ağustos Salı günü toplanacak.
Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlamış olup konuyu görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlamış olup konuyu görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü toplanacaktır. https://t.co/HGt3m043lbTCCB EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU (@CBegitimogretim) August 2, 2020
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