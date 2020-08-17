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Hayalet binalar çevreyi tedirgin ediyor

İstanbul'da yıkılmayı bekleyen binalar, büyük tehlike arz ediyor. Küçük bir sarsıntıda çökebilecek binaların altında hala iş yerleri mevcut. Hiçbir önlemin alınmadığı hayalet binalar, çevre sakinlerini tedirgin ediyor.
 17 Ağustos 2020 08:29
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Hayalet binalar çevreyi tedirgin ediyor

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 21. yılında büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da depreme dayanıksız binlerce bina yıkılmayı bekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentte 7 bin 615 binanın acil bir şekilde yıkılması gerektiğini belirtirken, riskli yapıların son durumunu yerinde gördük.

'Burası Şen Sokak'tı'

Kartal'da Orhantepe Mahallesi, Şen Sokak'taki 8 bina için de yıkım kararı verilmişti. Ancak yaptığımız ziyarette

8 binadan sadece üçünün yıkıldığını gördük. Binaların etrafında herhangi bir güvenlik önlemi bulunmazken, geçmişte bu sokakta yaşayan Muharrem Ayaz, "Burası Şen Sokak'tı, şimdi hayalet sokak oldu. Buradaki bütün binalar boşaltıldı. Bu bina riskli olduğu için bir an önce yıkılması gerekiyor" dedi.

'Önlem alınmalı'

Sonraki durağımız ise Kadıköy'de Yeldeğirmeni Mahallesi, Nakil Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada yaşayan yok. Binaya ilk bakıldığında demirlerinin ve betonunun çürüdüğü göze çarpıyor. Her gün yüzlerce araç ve insanın geçtiği binanın etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Bina boşaltıldıktan sonra binanın altında uzun süre hizmet vermeye devam eden dükkanlar da taşınmış. Bölge sakini Sadık Şimşek, "Bina depremde zarar görmüş. Riskli ise bir an önce yıkılmalı. Buradan her gün bir sürü insan geçiyor. Ani bir çökmede Allah göstermesin insanlar hayatını kaybedebilir" sözleriyle mevcut riski özetliyor.

Yoğun insan trafiği

Beyoğlu'nda Abdülhak Hamit Caddesi'nde de 5 katlı bina geçen yıl meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmış. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmayan bina, yoğun insan trafiğinin bulunduğu Beyoğlu'nda büyük tehlike arz ediyor. Riskli binanın biraz ilerisindeki bakkal dükkanının işletmecisi Mehmet Yıldırım, "Bu bina 5.8'lik depremin ardından yan yattı. Riskli olduğu için yıkılmayı bekliyor. Burası işlek bir yer. Her gün bir sürü insan geçiyor. Binanın arkası perde beton. Aşırı bir yağışta o duvar çökebilir. Bir an önce gerekli önlemlerin alınması lazım" diyor.

'Bir an önce yıkılsın'

Şişli'de Merkez Mahallesi, İskenderoğlu Sokak'ta riskli olduğu için boşaltılan 5 katlı bir bina da yine aylardır yıkılmayı bekliyor. Şişli Belediye Başkanlığı binasının karşısındaki binaya geceleri evsizler ve uyuşturucu kullananlar dadanmış. Şikayetler üzerine kapı ve pencerelerine duvar örüldüğünü söyleyen mahalle sakini Dursun Kaya, "Buraya her türlü insan girip çıkıyor. Belediye kapıya ve cama duvar örerek önlem aldı ama kırıp yine içeri giriyorlar. Çocuklarımız burada oyun oynuyor. Her an bir şey olabilir. Madem riskli o zaman bir an önce yıkılsın. Belediye bunu görmüyor mu? Şişli Belediyesi'nin hemen karşısındayız" diyor.

21 yıl sonra yıkıldı

Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Kübra Apartmanı da 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar almıştı. Yıkılması gerekirken sahipleri tarafından güçlendirilerek kullanılmaya devam edilen 7 katlı bina, Silivri'de geçen yıl meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası neredeyse yıkılacaktı. Apar topar boşaltılarak yıkım kararı verilen yapı, aylarca yıkılmayı bekledi. 50 metre ilerideki metrobüs durağına gitmek için bu sokağı kullanan vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturan bina, nihayet geçtiğimiz günlerde yıkılmaya başlandı. Apartmanın hemen karşısında kafe işleten Kadir Kılıç, birçok kişinin apartmanın altından geçtiğini ve binanın semt sakinleri için tedirginlik kaynağı olduğunu söylerken, semt sakinlerinden Ali Şahin de, "Burası Silivri depreminin ardından ilk boşaltılan binalardandı. Ancak bir türlü yıktırılamadı. Bir yıla yakın süren çabamız sonuç verdi. Yıkılması mahallemiz için hayırlı olsun" dedi. Yıkım şirketinde çalışan Yücel Özden de, Avcılar'daki birçok binada olduğu gibi zemininde oturmalar bulunduğunu söyledi.
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