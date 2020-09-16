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Eski eşi tarafından öldürülen kadın, hayattayken açtığı uzaklaştırma davasını kazandı

Kamuoyunda 'çekiçli vahşeti' adıyla bilinen Işık İkizoğlu cinayetinden bir yıl önce, Işık eski eşi Yahya Cengiz Küçük'e şiddet, tehdit ve basit yaralama nedeniyle dava açtı. Işık İkizoğlu'nun, davayı eşinden şiddet gördüğü ve göreceği endişesiyle uzaklaştırma kararı çıkartmak için açtığı öğrenildi.
 16 Eylül 2020 09:30
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Eski eşi tarafından öldürülen kadın, hayattayken açtığı uzaklaştırma davasını kazandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, boşandığı eşi tarafından 2017 yılında 32 yaşındayken öldürülen Işık İkizoğlu, sağken eski eşine açtığı davayı kazandı

Dikili 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Işık'ın annesi Fatma Füsun Cebeciler, babası Yaşar İkizoğlu ve ablası Başak İkizoğlu da katıldı. Alanya L Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda olan sanık Yahya Cengiz Küçük ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla dahil oldu. Duruşmada sanık Küçük,

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Suçsuzum"

dedi ve beraatını istedi. Mahkeme sonunda Küçük'e İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere 1 yıl 6 ay ceza verildi. Sanık Küçük ise hükmü istinaf ettiğini beyan etti.

'Bu dünyada yarım kalan işlerinden biriydi'

Mahkeme sonrası bir açıklama yapan Işık'ın ablası Başak İkizoğlu;

"Bugün Işık'ın sağken 2016 yılında açtığı dava için buradayız. Kardeşim bu davayı açtıktan bir yıl sonra 2017 yılında yaşamını kaybetti. Bugün kardeşimin aramızda olmadığı bu davadan sanık ceza aldı. Bu cezanın önemi çok büyük. Çünkü kardeşimin bu dünyada yarım kalan işlerinden biriydi ve sonuçlandı. Bir diğer önemi ise uzaklaştırma kararı alınan kadınların daha temkinli korunması sağlamak için bir örnek olmasıydı. Buradan şunu söyleyebilirim. Bazen bir yakınımızı kaybedebiliriz. Bu bizim için çok derin acılara neden olabilir. Ama asla vazgeçmemeliyiz"

dedi.

Ömür boyu hapis cezası almıştı

2017 tarihinde 10 yaşında bir kızları bulunan Işık İkizoğlu ile Antalya'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük, aynı yıl 15 Mayıs Pazartesi günü Dikili'deki bir kafeteryada buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu'na, götürüldüğü adli tabiplikte 'darp izine rastlanmadı' raporu verildi.

İkizoğlu evine dönerken polis Küçük'ün yakalanması için çalışma başlattı, ancak kendisine ulaşamadı. Küçük, öğleden sonra eski eşi İkizoğlu'nun ilçedeki evine geldi. O sırada kızları okulda olan İkizoğlu ve Küçük tekrar tartıştı. Öfkelenen Küçük, eski eşi İkizoğlu'nu başına çekiçle vurup, öldürdü. Ardından da polis arayıp, kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Küçük'ü gözaltına aldı. Tutuklanan Küçük hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Küçük, 3 Mayıs 2018 tarihinde 'kasten öldürme' suçundan mühebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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