Umre ziyaretleri kademeli olarak başlatılacak
|16 Eylül 2020 10:12
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Suudi Arabistan'ın yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacağı belirtildi.
Suudi İçişleri Bakanlığından bir kaynak, ülke ve dünyada korona virüs salgını ile mücadelede yaşanan gelişmelerle ilgili yetkili makamların sunduğu raporlara dayanarak umre ziyaretlerini kademeli olarak yeniden başlatmak için bir planın açıklanacağını belirtti. Kaynak, umreyi kademeli olarak yeniden başlatma planının pandemi ile ilgili gelişmelere dayandırılacağını söyledi.
Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesi ise, İçişleri Bakanlığının umre için ilk olarak yurt içinden sınırlı sayıda ziyaretlere izin vereceğini duyurdu. Umre yapmak isteyen kişilerin Covid-19'a ilişkin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri gerektiğini belirten gazete, Hac Bakanlığının umrenin kademeli olarak başlatılması için detayları ve koşulları önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade etti.
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