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Parti veren Türkiye Güzeli: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartacak birşey yok

Boğazda verdikleri parti sonrası eleştirilerin hedefinde olan Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" dedi.
 16 Eylül 2020 10:21
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Parti veren Türkiye Güzeli: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartacak birşey yok

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral önceki gün Bebek'teydi. Şahin, verdikleri partiden sonra 10 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Miss Turkey 2018 Güzeli Şahin eleştirilere "Abartıldığı kadar vaka yok" diyerek yanıt verdi.

Şahin, "Covid-19 testim iki kere negatif çıktı. Erkek arkadaşımın test sonuçları pozitifti ama o da atlattı" ifadelerini kullandı.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında parti vermedik. Evin dışındaki açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yedik. Sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı" dedi.

"O partide koronavirüsün yayıldığını hiç kimse ispatlayamaz. Şu an hepimizin sağlığı yerinde ve tedbirliyiz. Bizim için de zor bir süreçti. 12-13 gün karantinada kaldım."
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