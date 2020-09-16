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YÖKAK, üniversitelerin memnuniyet anketlerini ilan etti!

Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversiteler nezdinde yapılan memnuniyet anketlerini kamuoyunu açıkladı!
 16 Eylül 2020 14:14
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YÖKAK, üniversitelerin memnuniyet anketlerini ilan etti!

Bilindiği üzere, bağımsız ve özerk olarak kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda, YÖKAK tarafından belirlenen iç değerlendirme ölçütlerine istinaden her yıl üniversiteler tarafından kurum iç değerlendirme raporu hazırlanmakta, ayrıca belirlenen göstergeler üzerinden üniversitelerin tabiri caizse röntgeni çekilmektedir.

Bu göstergelere ve raporlara YÖKAK'ın sayfasından erişebilirsiniz.

Yıllık kurum iç değerlendirme raporlarına erişmek için TIKLAYINIZ.

Yıllık kurum gösterge raporlarına erişmek için TIKLAYINIZ.

Kurum gösterge raporlarına baktığımızda, "Kuruma Ait Genel Bilgiler", "Kalite Güvence Sistemi", "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Toplumsal Katkı" olmak üzere verilerin beş ayrı başlık altında sıralandığı görülmektedir.

Bu göstergeler içerisinde Akademik ve İdari Personeline yönelik "Memnuniyet Anketi" yapan üniversitelere baktığımızda, görevli olduğu yükseköğretim kurumundan yüksek düzeyde memnun olanlarla, pek memnun olmayanlar da haliyle ortaya çıkmış oldu.

Diğer taraftan, 127 devlet üniversitesinden 39'u 2019 yılında akademik personele yönelik memnuniyet yapmamıştır. Bununla birlikte, aynı şekilde 127 devlet üniversitesinden 43'ü ise idari personel için memnuniyet anketi gerçekleştirmemiştir.

Devlet üniversiteleri akademik personel memnuniyet anketi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Devlet üniversiteleri idari personel memnuniyet anketi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net - Özel

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