YÖKAK, üniversitelerin memnuniyet anketlerini ilan etti!
|16 Eylül 2020 14:14
|Yazdır
Bilindiği üzere, bağımsız ve özerk olarak kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere görevlendirilmiştir.
Bu kapsamda, YÖKAK tarafından belirlenen iç değerlendirme ölçütlerine istinaden her yıl üniversiteler tarafından kurum iç değerlendirme raporu hazırlanmakta, ayrıca belirlenen göstergeler üzerinden üniversitelerin tabiri caizse röntgeni çekilmektedir.
Bu göstergelere ve raporlara YÖKAK'ın sayfasından erişebilirsiniz.
Yıllık kurum iç değerlendirme raporlarına erişmek için TIKLAYINIZ.
Yıllık kurum gösterge raporlarına erişmek için TIKLAYINIZ.
Kurum gösterge raporlarına baktığımızda, "Kuruma Ait Genel Bilgiler", "Kalite Güvence Sistemi", "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Toplumsal Katkı" olmak üzere verilerin beş ayrı başlık altında sıralandığı görülmektedir.
Bu göstergeler içerisinde Akademik ve İdari Personeline yönelik "Memnuniyet Anketi" yapan üniversitelere baktığımızda, görevli olduğu yükseköğretim kurumundan yüksek düzeyde memnun olanlarla, pek memnun olmayanlar da haliyle ortaya çıkmış oldu.
Diğer taraftan, 127 devlet üniversitesinden 39'u 2019 yılında akademik personele yönelik memnuniyet yapmamıştır. Bununla birlikte, aynı şekilde 127 devlet üniversitesinden 43'ü ise idari personel için memnuniyet anketi gerçekleştirmemiştir.
Devlet üniversiteleri akademik personel memnuniyet anketi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Devlet üniversiteleri idari personel memnuniyet anketi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bir üniversite daha güz dönemi eğitim kararını açıkladı
16 Eylül 2020 15:05
|İşte uzaktan eğitime dair kararını açıklayan 107 Üniversite
13 Eylül 2020 17:26
|17 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
12 Eylül 2020 20:24
|77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi
12 Eylül 2020 11:04
|Üniversiteliler dikkat: Not sistemi değişiyor!
12 Eylül 2020 09:05
|YÖK'ün e-Kayıt hizmetiyle 400 milyon lira tasarruf sağlandı
10 Eylül 2020 09:49
|İki üniversite daha eğitim kararını açıkladı
09 Eylül 2020 14:01
|YÖK Başkanı Saraç, araştırma görevlisi alımındaki yeni projeyi açıkladı
09 Eylül 2020 13:00
|Adaylar, 100-2000 Doktora Bursu ilanlarını kaçırıyor
09 Eylül 2020 10:05
|20 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
08 Eylül 2020 21:30