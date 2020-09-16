Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
|16 Eylül 2020 13:58
|Yazdır
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha dahil oldu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Adana'dan kızı Sıla için gelen anne Hanife Akyüz de katıldı.
Kızının 2014'te 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Akyüz, İstanbul'a akraba ziyaretine gittiklerini, kızının "çarşıya gidiyorum" diye evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.
Kızından haber alamayınca HDP Beyoğlu ilçe binasına gittiğini anlatan Akyüz, şöyle konuştu:
"Bizde böyle biri yok dediler. Eve geldikten birkaç hafta sonra bazı adamlar kapıya geldi ve 'merak etme kızın bizde, yerine ulaşmış' dediler. Onlara tepki gösterdim ve saldırdım. Daha önce geldim 'kızın bizde değil' dediniz, nasıl oluyor da şimdi gelip bana, yerine ulaştı diyorsunuz. Tepki gösterince apar topar kaçıp gittiler. Meğerse Diyarbakır'a gelmiş o zaman. Diyarbakır il binasına geldim, bana kızımı göstermediler 'sizi görmek istemiyor' dediler."
Yıllardır kızından haber alamadığını ifade eden Akyüz, kızının okuyup meslek sahibi olması için her türlü fedakarlığı yaptığını ancak elinden alınarak dağa kaçırıldığını kaydetti.
Akyüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"O benim tek kızımdı, nazlı büyüttüm bir bardak bile yıkatmıyordum ona. Beni hayal kırıklığına uğrattılar, Allahtan bulsunlar. Kızımın hayatıyla oynadılar, onun da bir geleceği vardı. Anne yüreğini yakmak Kürtlük değil. Ben de Kürt'üm ama kimsenin yüreğini yakmıyorum. Benim yüreğimi yaktılar, onlar da Allah'tan bulsun. Neden kendi evlatlarını göndermiyorlar? Kendi evlatlarını üniversitelerde okutuyorlar. Böyle anneleri ağlatmaya ne hakkınız var?"
Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan gördüğünü, bebeğinin hastalığından dolayı daha önce katılamadığını aktaran Akyüz, kızına sesini duyurmak için eyleme dahil olduğunu dile getirdi.
Çok sevdiği kızına dönmesi için çağrıda bulunduğunu vurgulayan Akyüz, evladı için sonuna kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
16 Eylül 2020 10:47
|34 ilde büyük FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı
16 Eylül 2020 10:40
|FETÖ suçlaması yöneltilen Azeri işadamından 'Biz şiayız' savunması
16 Eylül 2020 08:10
|Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor
16 Eylül 2020 07:19
|Altı dilde hainlik: FETÖ'nün gerçek yüzü
16 Eylül 2020 06:40
|Mubariz Gurbanoğlu FETÖ'den hakim karşısına çıktı
15 Eylül 2020 19:19
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
15 Eylül 2020 17:43
|Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
15 Eylül 2020 16:47
|Jandarmanın durdurduğu araçtan FETÖ şüphelileri çıktı
15 Eylül 2020 16:27
|FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
15 Eylül 2020 14:16