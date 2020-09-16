Bir üniversite daha güz dönemi eğitim kararını açıkladı
|16 Eylül 2020 15:05
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Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'ni, tıp ve veterinerlik fakültelerinin bazı sınıfları hariç diğer fakültelerde uzaktan eğitimle gerçekleştirecek.
Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, rektörlük binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kente başka şehirlerden öğrencilerin gelmesiyle ortaya çıkabilecek riskleri engellemek için böyle bir karar aldıklarını aktardı.
Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinde yeniden düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Kapu, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öğretim faaliyetimiz 5 Ekim'de başlayacak. Ülkemizde Kovid-19 pandemi süreci yeniden bir tırmanışa geçti, böyle olduğu için biz de eğitim öğretim faaliyetlerimize yeniden düzenlemeler yaptık." dedi.
Kapu, temel amaçlarının hem öğrencilerin sağlığını hem de yereldeki insanların sağlığını korumak olduğunu vurguladı.
Ortaya çıkabilecek hareketli ortamın getireceği sonuçları dikkate aldıklarını anımsatan Kapu, "Dolayısıyla öğrenci nüfusumuz hareketli genç bir nüfus, 20 bine yakın öğrencinin şehre geldiğini düşünürsek ve birçok farklı illerden gelecekler, dolayısıyla bu haraketliliğin sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri engellemek için böyle bir karar aldık." diye konuştu.
- "Güz dönemimizi önemli ölçüde uzaktan eğitim yöntemiyle yapmaya karar verdik"
Kapu, geçen hafta üniversite senatosunun yaptığı toplantının ardından ilgili kararı aldıklarını hatırlattı.
Yüz yüze eğitim yapmayı kendilerinin de çok arzuladıklarını fakat güz dönemini uzaktan eğitimle tamamlamayı planladıklarını belirten Kapu, şunları kaydetti:
"Valimiz ve İl Pandemi Kurulu ile görüşmelerimizle ayrıca Sağlık Bakanlığının Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) yapmış olduğu tavsiye kararı doğrultusunda biz de şehrimizdeki pandemi sürecininin genel eğilimini dikkate aldığımızda güz dönemimizi önemli ölçüde uzaktan eğitim yöntemiyle yapmaya karar verdik. Tıp ile veteriner fakültemizin bazı sınıfları hibrit şeklinde yani hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitimin birlikte uygulandığı bir yöntemle, tıp fakültemizin 4. 5. ve 6. sınıfların eğitimleri başladı. Veterinerlik fakültemizin 4. ve 5. sınıfları hibrit eğitim modeliyle uygulama derslerinin bir kısmı yüz yüze olmak kaydıyla teorik dersleri uzaktan eğitim verme kararı aldık."
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