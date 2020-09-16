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Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef değilim' çağrısı

Suriye'nin El-Bab bölgesinde yardım faaliyetlerini yürüten Kızılay ekibine yapılan silahlı saldırıda Düzceli Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş ve dün gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Kızılay personelleri sosyal medyada 'Ben hedef değilim' çağrısı yaptı.
 16 Eylül 2020 16:56
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Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef değilim' çağrısı

Suriye'nin El-Bab bölgesinde yardım faaliyetlerini yürüten Kızılay ekibine yapılan silahlı saldırıda Düzceli Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş ve dün gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Kızılay personelleri sosyal medyada 'Ben hedef değilim' çağrısı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı harekatı ile teröristlerden temizlediği El-Bab bölgesinde sürdürülen Kızılay yardım faaliyetlerinde görevli araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Düzceli Mehmet Arif Kıdıman şehit olurken, 2 personelde yaralanmıştı. Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın naaşı dün düzenlenen törenle babası merhum gazetesi Mehmet Kıdıman'ın yanına defin edildi. İnsani Yardım derneği olarak bir çok bölgede yardım faaliyetleri yapan Kızılay sosyal medya üzerinden Dünya'ya seslenerek 'ben hedef değilim' çağrısında bulundu. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da katıldığı çağrıda, Kızılay elbiseleri giyen personeller kağıtlara 'I am #NotATarget' yazarak sosyal medyada paylaştı. Binlerce vatandaş çağrının duyurulması için kampanyaya destek verdi.

İhlas Haber Ajansı
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