Yerel yönetimler GYS sınavı bir hafta ertelendi
Anadolu Üniversitesi, yerel yönetimler görevde yükselme sınavının bir hafta ertelendiğini duyurdu.
|16 Eylül 2020 19:25
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Anadolu Üniversitesi, yerel yönetimler görevde yükselme sınavının bir hafta ertelendiğini duyurdu.
Çevre ve Şehircilik bakanlığından yapılan açıklama
27 Eylül 2020 tarihinde bilgisayar laboratuvarlarında online sınav şeklinde yapılması planlanan 2020 Yılı Yaz Dönemi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programları Sınavının bilgisayar laboratuvarlarının pandemi koşullarına uygun olmaması nedeniyle 04 Ekim 2020 tarihine ertelenerek 81 il merkezinde gözetimli sınav şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.
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