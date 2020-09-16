RTÜK, Fox'un yeni sunucusu Tepeli'ye ilk cezayı kesti

DANIŞTAY: CUMHURBAŞKANINA HAKARET MEMURİYETTEN ÇIKARMAYI GEREKTİRİR Bir Devlet Hastanesi'nde uzman doktor çalışan kişi, Cumhurbaşkanına bir eylemde 'katil, hırsız' sloganı atarak hakaret etmiştir. Yapılan disiplin soruşturmasında ifade özgürlüğü içerisinde yer almayan bur ifadelerin "Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş ve ilgili memurun görevine son verilmiştir. Danıştay da bu işlemi onamıştır.