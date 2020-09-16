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RTÜK, Fox'un yeni sunucusu Tepeli'ye ilk cezayı kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX Ana Haber'i sunan Selçuk Tepeli'nin otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken kullandığı ifadeleri nedeniyle kanala idari para cezası kesti.
 16 Eylül 2020 23:36
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RTÜK, Fox'un yeni sunucusu Tepeli'ye ilk cezayı kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fatih Portakal'ın ardından Fox TV ana haber bültenini sunan Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti.

Selçuk Tepeli'nin ana haber bülteninde otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken kullandığı ifadeleri değerlendiren Üst Kurul, "Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." ilkesini ihlal etmesi nedeniyle FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SELÇUK TEPELİ NE DEMİŞTİ?

Tepeli, köprü geçiş ücretlerinden bahsederken "Ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun' ifadesini kullanmıştı.
Memurlar.Net
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