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Kuyumcularda e-altın dönemi

Koronavirüs salgını ticarette alışkanlıkları da değiştirdi. Bundan nasibini alan sektörlerden kuyumcular da artık ürünlerini internet üzerinden satıyor. İTO Kuyumculuk Başkanı Erhan Hoşhanlı, "Bu, sektörümüz için yeni bir açılım. Altını bildiğiniz, tanıdığınız kuyumcudan almak lazım. Alışverişten sonra faturasını, belgesini isteyin" dedi.
 17 Eylül 2020 06:10
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Kuyumcularda e-altın dönemi

Koronavirüs (kovid-19) salgının da etkisiyle bu yıl rekor üzerine rekor kıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Her zaman güvenli liman olarak görülen altın, yükseliş trendine devam ediyor. Altın fiyatlarını ve sektördeki yeni gelişmeleri konuşmak için İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Meslek Komite Başkanı Erhan Hoşhanlı ile Kuyumcukent'te bir araya geldik. Pandemide bütün sektörler gibi kendilerinin de etkilendiğini söyleyen Hoşhanlı, "Yavaş yavaş olumsuz etkisi kalkmaya başladı. Şimdi kapasitemiz yüzde 70'lere çıktı. Düğünler ve tasarruf için altın alımları başladı. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı. Dalgalanmalar olabilir ama kolaylıkla paraya çevrilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı altın her zaman iyi bir tasarruf aracıdır. Dünya dolar bazlı ekonomi yerine, altın varlıklarına dayalı sisteme geçmeye gayret ediyor. Bundan dolayı özellikle altın konusunda merkez bankaları ve ülkeler altına yönelik varlıklarını arttırmaya çalışıyorlar. Sektörde e-ticaret uygulaması da yeni yeni hızlandı" dedi.

ALTIN ALIRKEN AMAN DİKKAT!

E-ticarette özellike gümüş takı ürünlerine talep artışı olduğunu bildiren Hoşhanlı, "Kıymetli taşları içeren pahalı ürünlerin de internetten satışlarının arttığını görmekteyiz. Bu da sektörümüz açısından yeni bir açılım. Daha önceden de yapılıyordu ama bu son dönemde artarak sektörün ilgilendiği bir alan haline geldi" diye konuştu. Hoşhanlı altın fiyatlarındaki yükseliş ile beraber sahtekarlıkların da artığına dikkat çekerek, "Altını bildiğiniz, tanıdığınız kuyumcudan almak lazım. Kuyumcu dışında bilmediğiniz yerden almayın. İnternetten de bilinen bir firmadan alın. Alışverişten sonra faturasını belgesini isteyin" uyarısında bulundu.

YOLCU BERABERİNDE ALTIN GETİRİYOR

Hoşhanlı, uçaklarda 6 aydır pandemiden dolayı yolcu beraberinde kabinlere valiz alınmadığını ancak yeni açıklanan karar ile bundan sonra yolcu beraberinde kıymetli eşya taşımaya izin verildiği söylendi. Hoşhanlı, "Özellikle Anadolu'daki kuyumcular ve çantacılar bundan sıkıntı çekiyordu. Sadece Türkiye içinden değil, yurt dışına giderken de yanımızda pandemiden dolayı valiz götüremiyorduk. Böylece hem ihracatta hem de iç altın sirkülasyonunda üreticiler ve perakendeciler için çok önemli bir kolaylık yeniden sağlanmış oldu" diye konuştu.

Çıraklar ustalarla buluşup öğrenecek

Hoşhanlı, son dönemde meslek liselerinde yeni bir sürece geçildiğini de belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu yıl ilk kez İkili Mesleki Eğitim Modeli'ne geçilecek. Öğrenciler, haftanın 3 günü kuyumcu firmalarında eğitim görecek. Bu da ilerisi için usta çırak geleneğimizin yerini doldurmuş olacak. MEB bunu yeni başlattı. Bu yıl başlanacak. Bu projeyi sanatın gelişmesi açısından önemli buluyoruz. Bu şuan lise aşamasında olacak. Halbuki bizim sektörümüz endüstriyel hızlı üretim, dünya ile rekabet edebilecek seviyeye geldi. Bir de sektörün en önemli sorunu muhasebe vergilendirme. Altın hesaplı muhasebeye geçilmesi sektörü rahatlatır"

Mesude Demir

Yeni Şafak
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