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Karantinada kaçağı otogarda HES kodu sayesinde yakalandı

Tekirdağ'da karantinada olması gereken şahıs, otogara bilet almaya giderken HES kodu ile tespit edildi. Tekrar karantinaya alındı.
 17 Eylül 2020 07:05
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Karantinada kaçağı otogarda HES kodu sayesinde yakalandı

Çerkezköy ilçesinde Covid-19 hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken M.D., Çerkezköy Otogarı'na bilet almaya gitti.

HES kodu zorunluluğu olması sebebiyle vatandaştan kod isteyen firma yetkilileri, vatandaşın Covid-19 temaslı olduğunu belirledi.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken, M.D. isimli vatandaş kısa sürede sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı. Şahıs, karantina süresini geçirmek üzere Çorlu'daki KYK Yurdu'na götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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