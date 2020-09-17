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Ünlü isimler de 'mavi kravat' desteği verdi

'Tak Bi Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat' kampanyasına destek veren ünlü isimler, mavi kravatlı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
 17 Eylül 2020 07:45
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Ünlü isimler de 'mavi kravat' desteği verdi

Ünlü isimler, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından '15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalığı Günü' kapsamında düzenlenen "Tak Bi Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat!" kampanyasına, mavi kravatlı fotoğraflarıyla destek verdi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalığı günü kapsamında prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği mavi kravat kampanyasını, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortama taşındı.

Mesajı yinelediler

Sosyal medya platformu Instagram kullanıcıları, kampanyaya destek olmak için mavi kravat filtresiyle fotoğraflarını paylaştı. Kampanyaya Kadir Çöpdemir, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Ceyhun Yılmaz ve Anıl gibi ünlü isimler de paylaşımlarıyla destek verdi. Zafer Algöz ve Can Yılmaz, "Burada olan burada kalır" isimli programlarında kampanyaya yer vererek kampanya mesajlarını yinelediler.

Mavi kravat ayrıca erkekleri uyarmak için 15 Eylül günü önde gelen haber ve spor sitelerinde okuyucuları karşıladı. Kanser hasta ve hasta yakınlarına destek olmak amacı ile kurulmuş Kanser Savaşçıları Derneği de prostat kanseri hakkında yapacağı canlı yayınlar ve sosyal medya paylaşımları ile kampanyaya destek verdi. Kampanya eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Yılda bir kez kontrol

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserinde yaş ilerledikçe riskin arttığını söyleyen Uzmanlar, 40 yaş üstü erkeklerin senede bir kez mutlaka kontrollerini yapmaları gerektiğini belirtirken aile öyküsünde prostat kanseri bulunan bireylerin risk grubunda olduğunu ekliyor.

Erken teşhiste tedavi başarısının yüzde 100'e ulaşabildiği bilinen prostat kanserinde, erkeklerin 40'lı yaşından itibaren kandan ölçülen prostat spesifik antijen(PSA) adı verilen testi yaptırarak kontrollerinde dikkatli olmaları öneriliyor.

Bir belirti olmadan gelişebilir

Prostat kanseri, hastaların 3'te 2'sinde bir belirti vermeden gelişebilirken idrar yapmada güçlük, zayıf veya kesintili idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, kemik ağrısı gibi belirtiler ile de ortaya çıkabiliyor. Kemiklere, uzak organlara veya dokulara yayılmış, ileri evredeki prostat kanseri için uygulanan tedaviler de genellikle uzun süre boyunca semptomları azaltıp yaşam kalitesini iyileştirerek kanseri kontrol etmeye yardımcı olabiliyor.
Memurlar.Net
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