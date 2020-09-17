Teröristbaşı Öcalan'ın sağ kolu öldürüldü mü?



Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre: Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın bir süredir ortalıkta görülmediği ileri sürülüyordu.

Sahadan ve bölgedeki yerel kaynaklar üzerinden gelen bilgiler doğrultusunda Kaytan'ın, Türkiye'nin bir yıl önce Kandil'e düzenlediği hava harekatında öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

PKK SAKLIYOR

Örgütten kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile motivasyon uzmanı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri belirtildi. PKK'nın örgüt içinde morallerin bozulmaması için konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındığı, Kaytan'ın ölümünü sakladığı öne sürüldü.

Teröristbaşı Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan biri olan Kaytan, PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi Üyesi olarak biliniyor. Örgütün aynı zamanda ideolojik alan sorumlusu olan Kaytan, bir dönem örgütün canlı bomba ve sözde özel kuvvetler unsurlarının eğitimini de üstlenmişti. 12 Eylül darbesinden sonra yurtdışına kaçan, 80'li yıllarda Almanya ve Fransa'dan sığınma talebinde bulunan Kaytan, 1994 yılında Almanya'da adam öldürme ve kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından yargılanarak 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakıldı. Almanya'dan Lübnan'a geçen Kaytan, Öcalan ile birlikte terör örgütüne yeni kadro kazandırma eğitimlerinde de aktif rol üstlendi.