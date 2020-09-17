Teröristbaşı Öcalan'ın sağ kolu öldürüldü mü?
|17 Eylül 2020 08:36
|Yazdır
Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre: Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın bir süredir ortalıkta görülmediği ileri sürülüyordu.
Sahadan ve bölgedeki yerel kaynaklar üzerinden gelen bilgiler doğrultusunda Kaytan'ın, Türkiye'nin bir yıl önce Kandil'e düzenlediği hava harekatında öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
PKK SAKLIYOR
Örgütten kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile motivasyon uzmanı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri belirtildi. PKK'nın örgüt içinde morallerin bozulmaması için konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındığı, Kaytan'ın ölümünü sakladığı öne sürüldü.
Teröristbaşı Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan biri olan Kaytan, PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi Üyesi olarak biliniyor. Örgütün aynı zamanda ideolojik alan sorumlusu olan Kaytan, bir dönem örgütün canlı bomba ve sözde özel kuvvetler unsurlarının eğitimini de üstlenmişti. 12 Eylül darbesinden sonra yurtdışına kaçan, 80'li yıllarda Almanya ve Fransa'dan sığınma talebinde bulunan Kaytan, 1994 yılında Almanya'da adam öldürme ve kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından yargılanarak 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakıldı. Almanya'dan Lübnan'a geçen Kaytan, Öcalan ile birlikte terör örgütüne yeni kadro kazandırma eğitimlerinde de aktif rol üstlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
17 Eylül 2020 08:22
|Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
16 Eylül 2020 22:47
|Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı
16 Eylül 2020 21:56
|Şırnak'ta bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
16 Eylül 2020 19:37
|Ağar: PKK'nın kurucularından Kaytan etkisiz hale getirildi
16 Eylül 2020 19:16
|Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
16 Eylül 2020 19:05
|Sürat teknesinde yakalanan FETÖ şüphelilerinden 3'ü tutuklandı
16 Eylül 2020 18:12
|Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda 5 terörist ölü ele geçirildi
16 Eylül 2020 17:37
|FETÖ sanığı eski askeri lise öğrencisi 2 sanığa etkin pişmanlık indirimi
16 Eylül 2020 15:57
|İçişleri Bakanlığı 'Ferman' kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı
16 Eylül 2020 14:55