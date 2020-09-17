Tabipler Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt
|17 Eylül 2020 09:19
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaş ve sağlık çalışanları için sağlık kurumlarına siyah kurdele asma kararı alan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) sert tepki göstermişti. TTB'nin kararını "zehirli ve zillet bir komplo" olarak niteleyen Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması için çağrı yapmıştı.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik bilimsel verilere dayalı uyarı ve önerilerin kamuoyu ile paylaşılmasının birliğin evrensel, yasal ve etik sorumluluğu olduğu vurgulandı.
'SÖZLERİMİZİN ARKASINDA, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'
Açıklamada ''Covid-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur" denildi.
Açıklamada ayrıca Türk Tabipleri Birliği ve hekimlerin dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğinin altı çizilirken, "Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" ifadeleri kullanıldı.
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