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MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
 17 Eylül 2020 09:58
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MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin, komandoların müdahalesi ve kara ateş destek araçlarının kullanımıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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