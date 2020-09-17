Kaymakamlık sınavı için geç başvurular alınacak
|17 Eylül 2020 10:03
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ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu:
DUYURU
(17 Eylül 2020)
2020-Kaymakamlık Sınavı İçin Geç Başvuruların Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi
Başkanlığımızca 18 Ekim 2020 tarihinde 16 sınav merkezinde uygulanacak 2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) için 17 Eylül 2020 tarihinde geç başvuru alınacaktır. Sınava 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar, kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda 17 Eylül 2020 tarihinde sınava geç başvuru yapabileceklerdir.
Sınavın yapılacağı sınav merkezleri güncellendiğinden 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında sınava başvuru yapan adayların sınava girmek istedikleri sınav merkezini, 17 Eylül 2020 günü saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) seçmeleri gerekmektedir. 17 Eylül 2020 günü saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr)sınava girmek istediği sınav merkezini seçmeyen adaylar, Ankara'da sınava alınacaklardır.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Kaymakamlık Başvuru Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi
Yakın Sınav Merkezleri
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