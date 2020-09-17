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Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin 4. toplantısı başladı

MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır
 17 Eylül 2020 10:55
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Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin 4. toplantısı başladı

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır."

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