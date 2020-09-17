Antalya'da karantina kuralını ihlal eden 15 kişi yurtlara yerleştirildi
|17 Eylül 2020 11:09
|Yazdır
Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karantina kararı kuralını ihlal eden 15 kişinin yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.
Ateş, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve protokol üyeleriyle Güllük Caddesi'nde denetim yaptı.
Esnafı maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna uyaran Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske takmanın zorunluluk olduğunu, takmayanlara cezai işlem uyguladıklarını söyledi.
Bugün genel denetim yapıldığını anlatan Ateş, maske zorunluğunun plajlarda, her yerde geçerli olduğuna dikkati çekti.
Tüm iş yerlerinde herkesin sosyal mesafesini koruması gerektiğini aktaran Ateş, "Sıcak bir iklim ama sağlık daha önemli. Biz her gün denetim yapıyoruz. Mahalle denetim ekiplerimiz de izolasyon koşullarına insanların uyup uymadığın denetlemek için sahadalar. 'Evinde duruyor mu?' diye kontrol ediyor. Kuralları ihlal edenleri, yeni alınan karar gereği yurtlara yerleştiriyor. Şu ana kadar 3'ü kadın 15 kişi yurtlara yerleştirildi." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursa'da yasa dışı 'muayenehane' operasyonunda 5 gözaltı
17 Eylül 2020 13:02
|Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
17 Eylül 2020 12:53
|'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
17 Eylül 2020 11:24
|Metro istasyonunda intihar girişimi
17 Eylül 2020 10:14
|Elektrik kesintisini fırsat bilen koronavirüs hastası yurttan kaçtı
17 Eylül 2020 09:45
|Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
17 Eylül 2020 09:45
|Hastane önünde tabancayı çıkarıp tehdit etti
17 Eylül 2020 09:43
|Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı
17 Eylül 2020 09:20
|80 bin üniversite öğrencisinin ikamet ettiği bölgede kenevir fabrikası ele geçirildi
17 Eylül 2020 09:16
|İBB, Beşiktaş'ta 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı
17 Eylül 2020 09:11