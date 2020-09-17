1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Psikolog, Halil Sezai'yi değerlendirdi: Sadece merhameti olmayanlar yapar

Yaşlı adamı feci şeklide döven Halil Sezai hakkında Uzman Psikolog Esra Ezmeci, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Uzman Psikolog Esra Ezmeci, "İnsan öfke kontrolünü kaybettiğinde bir yerde durur. Yanındaki insanlar da bir şey yapmıyor. Bu duruma alışık olduklarını gösteriyor. Yani hepsi hazırlıklı. Hiç şaşkınlık yok. Sadece kendisi değil yanındakilerin davranışı da çok merhametsizce. Sizden güçsüz biri dövülürken müdahale edersiniz. Şiddetin de boyutları var. Bu olay kişinin varlığına hakaret boyutunda bir şiddet." dedi. İşte ayrıntılar...
 17 Eylül 2020 11:35
Yazdır
Psikolog, Halil Sezai'yi değerlendirdi: Sadece merhameti olmayanlar yapar

Uzman Psikolog Esra Ezmeci , "Hem bir insan hem bir psikolog olarak yaşlı bir adama yapılan davranışa üzüldüm. 'Kendinden güçsüz bir insana bu nasıl yapılır?' diye düşündük. Merhamet ve vicdan sahibi herkes üzüldü." dedi.

ÖFKE KONTÖRLÜ NASIL SAĞLANIR?

"Yaşlılar bizim için çok hürmet gösterdiğimiz kesim. Yaşlılar daha çok ilgi bekler ve bazen olaylara dahil olmak isteyebilirler. Bir çocuğa nasıl davranmamız gerekiyorsa bir yaşlıya da öyle davranmamız gerekir. Burada kalp rahatsızlığı olan yaşlı bir vatandaştan bahsediyoruz. Biriyle kavga etmek farklı bir şey kendinden güçsüz olana vurmak ayrı bir şey. Bunlar psikopatik özelliklerdir. Öfke kontrolü yoksa ortaya çıkar. Bu kişilik yapısının getirdiği bir durumdur. Vicdan ve merhamet gelişmediyse sizden güçsüz birine vurabilirsiniz."

"O SADECE ÖFKE OLAMAZ"

Uzman Psikolog Esra Ezmeci sözlerine şöyle devam etti: "Öfke kontrolünü kaybettiğinde bir yerde durur. Yanındaki insanlar da bir şey yapmıyor. Bu duruma alışık olduklarını gösteriyor. Yani hepsi hazırlıklı. Hiç şaşkınlık yok. İçerde döverim vb. gibi şeyler konuşulmuş olabilir.

Sadece kendisi değil yanındakilerin davranışı da çok merhametsizce. Sizden güçsüz biri dövülürken müdahale edersiniz. Şiddetin de boyutları var bu kişinin varlığına hakaret boyutunda bir şiddet."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi: Zatürre aşısı, Covid19'a karşı korumaz
17 Eylül 2020 13:04		 İlk gelen aşıların denenmesi için 25 merkez belirlendi
17 Eylül 2020 12:50
Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
17 Eylül 2020 12:35		 Profesör Ünal: Karantinadakiler açıkça ifşa edilmeli
17 Eylül 2020 11:55
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 6 ay uzadı
17 Eylül 2020 11:53		 Tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adamı kurtarma anı kamerada
17 Eylül 2020 11:11
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
17 Eylül 2020 10:42		 Cilt bakımı yaptıran Müge'nin yüzünde 2'nci derece yanık oluştu
17 Eylül 2020 10:23
Karşıya geçemeyen engellinin yardımına polis koştu
17 Eylül 2020 10:11		 Prof. Dr. Cantürk: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli
17 Eylül 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:08 - Bir ilde daha kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek13:05 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:04 - Bilim Kurulu Üyesi: Zatürre aşısı, Covid19'a karşı korumaz13:02 - Bursa'da yasa dışı 'muayenehane' operasyonunda 5 gözaltı13:00 - Elebaşı Fetullah Gülen'in gazeteci Emin Pazarcı'ya iftira davası13:00 - KPSS alımı ile eşzamanlı EKPSS ile 2020 yılında alım yapılsın talebi
12:55 - Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin 4. toplantısı sona erdi12:53 - Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü12:51 - Cepten havale yaptınız ve dolandırıldınız, nerede dava açacaksınız?12:50 - İlk gelen aşıların denenmesi için 25 merkez belirlendi12:48 - Erzurum Valisi Memiş: Virüste artışı durdurduk, inişe geçtik12:40 - 'Diyarbakır'ın çılgın projesi olan Silvan Barajı'nda gövde dolgusu tamamlandı'
12:35 - Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı12:23 - Ayrı ayrı 3 camide hırsızlık yapmıştı, tutuklandı12:22 - LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek12:22 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı12:10 - Bir ilimizde 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi
12:07 - Dolar'da yeni zirve: 7,55
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Okulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek
Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
Kurayla Hazine arazisi verilecek
İki arkadaşın da kaderi aynı oldu
Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
At sucuğuna 'Özbek eti' bahanesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Masterchef Esra 1
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 2
menajerimi ara dizisini izlemek 3
senin çocuğun olmaz 2
aynı evden yapılan testlerin hem pozitif hem negatif çıkması 1
tarhana çorbası 3
Türkiye de Kovid-19 Aşısının İl Dozu 1
koronavirüsü öldüren kumaş 2
Gülseren Budayıcıoğlu 3
ptt kargo 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Şırnak Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 İşçi Alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
İstanbul Üsper Üsküdar Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam