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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı

Virüs nedeniyle 945 bin 376 kişi hayatını kaybetti
 17 Eylül 2020 12:22
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 30 milyon 53 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 945 bin 376 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 30 milyon 53 bin 44'e çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 815 bin 593 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 292 bin 75 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 828 bin 301 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 201 bin 348 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 118 bin 253), Brezilya (4 milyon 421 bin 686), Rusya (1 milyon 85 bin 281), Peru (744 bin 400), Kolombiya (736 bin 377), Meksika (680 bin 931), Güney Afrika (653 bin 444), İspanya (614 bin 360), Arjantin (589 bin 12), Şili (439 bin 287), İran (410 bin 334), Fransa (404 bin 888), İngiltere (378 bin 219), Bangladeş (342 bin 671), Suudi Arabistan (327 bin 551), Pakistan (303 bin 634), Irak (303 bin 59), Türkiye (296 bin 391), İtalya (291 bin 442), Filipinler (276 bin 289) ve Almanya (266 bin 865). "

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (134 bin 174), Hindistan (83 bin 230), Meksika (71 bin 978), İngiltere (41 bin 684), İtalya (35 bin 645), Peru (31 bin 50), Fransa (31 bin 45), İspanya (30 bin 243), İran (23 bin 632), Kolombiya (23 bin 478), Rusya (19 bin 61), Güney Afrika (15 bin 705), Arjantin (12 bin 116), Şili (12 bin 58 ve Ekvador (10 bin 996).
Anadolu Ajansı
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