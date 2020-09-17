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'Diyarbakır'ın çılgın projesi olan Silvan Barajı'nda gövde dolgusu tamamlandı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak bilinen Silvan Barajı'nda gövde dolgusu tamamlandı
 17 Eylül 2020 12:40
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'Diyarbakır'ın çılgın projesi olan Silvan Barajı'nda gövde dolgusu tamamlandı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Diyarbakır'ın çılgın projesi" olarak bilinen Silvan Barajı'nda önemli bir eşiğin aşıldığını ve barajın gövde dolgusunun tamamlandığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün inşasını sürdürdüğü Diyarbakır Silvan Barajı'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Barajın hizmete alınmasıyla Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılması adına önemli bir adım atılacağını belirten Pakdemirli, 175,5 metre yüksekliği, 8,7 milyon metreküp hacimli gövdesi ile Silvan Barajı ülkemizin ve Avrupa'nın ön yüzü beton kaplı baraj tipinde en yüksek barajı olacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olacak projede önemli bir eşiğin aşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak bilinen Silvan Barajı'nda gövde dolgusu tamamlandı. Baraj, GAP'ın en önemli projelerinden Silvan Projesi'nin en büyük ve en önemli bileşenidir. Baraj, oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmiyle GAP'ın Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük barajı olacak. 4 aşamalı olan Silvan Projesi kapsamında her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken Silvan Hidroelektrik Santrali'nde üretilen elektrik enerjisi azalacak. Böylece zaman içinde enerji üretimi 681 milyon kilovat saatten 88,41 milyon kilovat saate inerken sulamaya verilen su 1,791 milyon metreküpe çıkacak."

- "Ekonomiye yılda 1,91 milyar lira katkı sağlayacak"

Projenin tamamen hizmete alınmasıyla toplamda 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın suyla buluşacağını aktaran Pakdemirli, böylece yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, ekonomiye de yılda 1,91 milyar lira katkı sağlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, Silvan Projesi'nin toplam maliyetinin 2020 yılı fiyatlarıyla 13,25 milyar lira olduğuna ifade ederek, "Önemli bir eşiği aşarak gövde dolgusunu tamamladığımız bu devasa barajın 2020 yılı sonu itibarıyla ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi, 2021 başlarında ise barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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