Cepten havale yaptınız ve dolandırıldınız, nerede dava açacaksınız?
|17 Eylül 2020 12:51
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Olayda, müşteki tarafından cebe havale yöntemiyle para gönderilmiş ve karşı tarafça dolandırılmıştır.
Olay üzerine bulunduğu yerdeki savcılığa şikayette bulunulmuştur.
Yargıtay ise, paranın başka bir ilden çekildiğinin tespit edildiği hususunu dikkate alarak, paranın çekildiği yerde "suçun gerçekleşmiş sayılması" gerektiğini belirterek o ildeki savcılığın yetkili olduğunu belirtmiştir.
T.C.
YARGITAY
ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ
Esas : 2019/15510
Karar : 2020/2577
Tarih : 24.02.2020
Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan şüpheliler ..., ... ve ... haklarında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 09/01/2019 tarihli ve 2018/80733 soruşturma, 2019/243 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 17/01/2019 tarihli ve 2019/1742 soruşturma, 2019/393 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair mercii Nazilli Ağır Ceza Mahkemesinin 15/04/2019 tarihli ve 2019/1418 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 25/11/2019 gün ve 94660652-105-07-13812-2019 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/12/2019 gün ve 2019/118021 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 20/11/2017 tarihli ve 2017/30314 esas, 2017/23733 karar sayılı ilamında "...Dairemizin 06.04.2015 tarih ve 2015/4473-23011 sayılı ilamı ve daha birçok kararında da belirtildiği üzere, dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle...." şeklinde belirtildiği üzere, soruşturma dosyasına konu olayda, müşteki tarafından cebe havale yöntemiyle gönderilen paranın ...ilinde bulunan ... Alışveriş Merkezinde bulunan ATM cihazından çekildiğinin tespit edilmesi karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Şüpheliler tarafından paranın çekildiği yerin Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet bulunmadığından, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesinin 15/04/2019 tarihli ve 2019/1418 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 24.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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