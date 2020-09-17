1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Test sonucu karıştı' iddialarına Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü: Tomografi sonuçlarına göre hastaya Kovid-19 pozitif tanısı koyulması sebebiyle PCR testi sonucu negatif olsa dahi tedbiren Kovid-19 tedavisi uygulanmakta ve bu nedenle temaslı karantina süreleri devam etmektedir
 17 Eylül 2020 14:01
Yazdır
'Test sonucu karıştı' iddialarına Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan; bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "kente ikamet eden bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu, bu nedenle ailesinden temaslıların da karantinaya alındığı, sonrasında testlerin karıştığının anlaşıldığı ve Kovid-19 testi sonucu negatif olmasına rağmen karantinalarının kaldırılmadığı ve bir mağduriyet oluştuğu" şeklinde haberlerini yer aldığı anımsatıldı.

Haberde adı geçen kişiye kentteki özel bir hastanede muayene yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan klinik muayenede çekilen tomografi sonucuna göre Kovid-19 teşhisi koyulup ilgili ekipler tarafından yapılan filyasyon çalışmasıyla toplamda 16 temaslı kişi karantinaya alındı. Aynı muayene esnasında kişiye ayrıca Kovid-19 PCR testi de yapılmıştır. Uygulanan karantina işleminin ardından PCR testi sonuçlanmış ve test sonucunun negatif olduğu görülmüştür. Tomografi sonuçlarına göre hastaya Kovid-19 pozitif tanısı koyulması sebebiyle PCR testi sonucu negatif olsa dahi tedbiren Kovid-19 tedavisi uygulanmakta ve bu nedenle temaslı karantina süreleri devam etmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ilde daha kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek
17 Eylül 2020 13:08		 Ayrı ayrı 3 camide hırsızlık yapmıştı, tutuklandı
17 Eylül 2020 12:23
Bir ilimizde 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi
17 Eylül 2020 12:10		 MSB: Araştırma yapan gemilere koruma görevi devam ediyor
17 Eylül 2020 11:36
Tarihi eserlerin restorasyonunda 'sertifikası olmayan' çalışamayacak
17 Eylül 2020 11:15		 Türkiye'yi tanıtacak yabancı rehberlere 'uzman sertifikası' verilecek
17 Eylül 2020 11:13
İzmir'de plajların güvenliği atlı jandarmaya emanet
17 Eylül 2020 11:12		 Çadırda kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 lira ceza
17 Eylül 2020 10:57
Kurayla Hazine arazisi verilecek
17 Eylül 2020 08:01		 Karantinada kaçağı otogarda HES kodu sayesinde yakalandı
17 Eylül 2020 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:56 - İş Bankası Erzincan şubesi faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu14:50 - Okullarda yüz yüze eğitim 'temassız oyunlar' ile başlıyor14:43 - İngiltere'de, eğlence mekanları saat 22:00'den sonra kapanacak14:42 - Mide rahatsızlığı geçiren Bülent Ersoy tedavi altına alındı14:38 - Erdoğan: Sırtını terör elebaşılarına dayayanlar boyunun ölçüsünü aldı14:33 - Başkandan Nutella'ya gönderme: Hem yerli, hem helal
14:29 - Meslek lisesi temassız ateş ölçer üretip köy okullarına gönderiyor14:23 - Vali maske dedi, vatandaş fiyatı şikayet etti14:22 - Bomba süsü verilmiş paket çocukların proje ödevi çıktı14:20 - YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı14:14 - Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti14:09 - HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi
14:06 - Veliler ve öğretmenler okulların açılmasına ne dedi?14:05 - 2020 YDS giriş belgeleri erişime açıldı14:02 - Bölüm başkanı ile dekan aynı kişi olabilir mi?14:01 - 'Test sonucu karıştı' iddialarına Sağlık Müdürlüğünden açıklama13:57 - Kayseri'de vaka sayısı artışını düğünler tetikledi
13:44 - Toplu taşıma araçlarının camlarından virüs bulaşır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Okulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek
Nutella Türkiye'den 'Helal değiliz' twitine yalanlama
3 profesör aşı için kameraların karşına geçti. Ama 'Aşı olurum' diyemediler
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
Kurayla Hazine arazisi verilecek
İki arkadaşın da kaderi aynı oldu
'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halil sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etmesi 4
mario mandzukic 1
Madalyonun İçi 1
Traktör tekerli motosiklet 1
pepeçura 4
17.09.2020 neftçi bakü vs galatasaray maçı 2
ümit öztürk 1
Flavius Valerius Severus 2
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 3
bal tutan parmağını yalar 2
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Şırnak Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 İşçi Alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
İstanbul Üsper Üsküdar Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam