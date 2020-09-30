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Bu ilçede vaka sayısı sıfırlandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde koronavirüse yakalandığı tespit edilen aktif vaka sayısı sıfırlanırken, kontrol altına alınan temaslı sayısı ise 14 oldu
 30 Eylül 2020 09:30
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Bu ilçede vaka sayısı sıfırlandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde koronavirüse yakalandığı tespit edilen aktif vaka sayısı sıfırlanırken, kontrol altına alınan temaslı sayısı ise 14 oldu.

Aydın'da, Covid-19 pandemisi kapsamında sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken temaslı olan vatandaşlar da tespit edilmeye devam ediyor. Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında aktif vaka sayısının sıfır olduğu öğrenildi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Eylül itibariyle ilçe genelinde koronavirüs vakalarının kontrol altına alındığı öğrenilirken, temaslı olduğu tespit edilen ve izolasyona alınan kişi sayısının ise 14 olduğu belirtildi. Karacasu'nun bayram öncesindeki konumuna geri döndüğüne dikkat çekilen açıklamada "28 Eylül 2020 saat 17.30 itibariyle toplam vaka sayımız, 1'i ölümle sonuçlanan, 1'i iyileşen hasta olmak üzere 13, aktif vaka sayımız 0, kontrol altına aldığımız temaslı sayımız ise 14'tür. Sizlerin belirlenen tedbirlere ve kurallara uyarak verdiğiniz destek sonucu uzun bir süredir içinde yaşadığımız Covid-19 tehdidinden bir nebze kurtulup, ilçe olarak bayramdan önceki konumumuza yeniden dönmüş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaymakam Soley'den, Karacasululara teşekkür

İlçe genelinde vaka sayılarının kontrol alınması sonucunda vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley; "Unutmayalım ki, Covid-19 pusuda ve en küçük bir ihmalimizle salgın ilçemizde yeniden patlayabilir. Bu tehlike nedeniyle de hepimizin daha duyarlı olup, iş yeri, işletme, araç ve tesislerimizde aldığımız tedbirleri aksatmadan sürdürüp, belirlenen kuralları ödün vermeden uygulamamız ve hep birlikte ev dışında her yerde Covid-19 ile mücadelede 3 ana unsur olan, maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına eskisinden daha sıkı uymamız kaçınılmazdır. Bugüne kadar büyük çoğunlukla istenen tedbirleri alıp, belirlenen kurallara uyarak vermiş olduğunuz destek için sizlere teşekkür edip, sizlerden bir kez daha işyeri, işletme ve tesislerimizde belirlenen tedbirleri alıp, uyulması gereken kuralları ödün vermeden uygulamanızı, eviniz dışında her yerde doğru ve düzgün şekilde maske takıp, başkaları ile olan temaslarınızda sosyal mesafe kuralına uymanızı ve her yerde her zaman el hijyenine dikkat etmenizi önemle rica ederim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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